متن لایحه بودجه ۱۴۰۵ منتشر شد+سند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور عصر روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه، با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کرد.

پس از دریافت لایحه بودجه ۱۴۰۵، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من از سازمان برنامه و بودجه و به‌ویژه جناب آقای پزشکیان و همه عزیزان در هیئت دولت تشکر می‌کنم که اول دی بودجه را دادند. البته امروز به‌صورت تشریفاتی اعلام وصول کردیم.

وی افزود: بر اساس آئین‌نامه، روز یکشنبه هفتم دی‌ماه، کلیات بودجه در دستور قرار می‌گیرد و در آن روز برای دفاع از بودجه باز خدمت رئیس‌جمهور هستیم.

بر پایه این گزارش، بر اساس اصلاحی که پیش از این در ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام شد، بودجه سنواتی از این پس فقط در بخش جداول بررسی خواهد شد و احکام بودجه دیگر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود. البته دولت در بخش احکام، الزاماتی را از طریق لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که برخی از مواد آن بررسی و تصویب شدند.

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در سامانه بارگذاری می‌شود و پس از سه روز به کمیسیون تلفیق توسط هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع خواهد شد. در ادامه، کلیات بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر نمایندگان ارجاع می‌شود. سپس احکام ذی‌ربط به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شوند و کمیسیون‌ها پنج روز فرصت بررسی و بیان پیشنهاد برای مواد بودجه را دارند. پس از آن نیز گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به صحن مجلس ارسال می‌شود.

در کمیسیون تلفیق بودجه نیز ۱۰ روز فرصت بررسی لایحه بودجه است که البته این زمان قابل تمدید است.

