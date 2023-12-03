سید ابوالفضل کشفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیگیری اعضای شورای شهر و با دستور شهردار یزد، آزادسازی فاز دوم بلوار حضرت خدیجه(س) حدفاصل خیابان شهید عابدی تا بلوار شهید پاکنژاد در دستور کار قرار گرفت.

وی عنوان کرد: به همین منظور مقرر شده تا برای بهره‌برداری کامل بلوار حضرت خدیجه(س) و با هدف کاهش بار ترافیکی در محدوده بلوار شهید پاکنژاد، میدان همافر، بلوار شهید صدوقی و دسترسی راحت اهالی اهرستان و شهروندانی که در خیابان شهید حسن خلیل بیگی و خیابان ایمان ساکن هستند، این پروژه در اولویت قرار گیرد.

مدیر شهرداری منطقه۴ شهرداری یزد اظهار امیدواری کرد: مالکان در مسیر، نهایت تعامل و همکاری را با شهرداری داشته باشند تا آزادسازی این پروژه که سالها از تصویب آن می‌گذرد، اجرایی شود.

کشفی اداه داد: طول تقریبی این پروژه ۸۰۰ متر و عرض آن ۳۰ متر است که تاکنون ۳۰ درصد از فاز دوم آن آزادسازی شده و برای اتمام آن حدود ۲۶ پلاک شناسایی و ۱۷ هزار مترمربع باید آزادسازی صورت گیرد.

وی، اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که با مساعدت شهردار، از منابع درآمدی شهرداری تامین خواهد شد.