دستیابی به توسعه در تنگستان نیازمند داشتن آمار دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر چهارشنبه در نشست سرشماری نفوس و مسکن شهرستان تنگستان اظهار داشت: سرشماری نفوس و مسکن هر پنج سال یک بار انجام می‌شود و آخرین سر شماری نیز متعلق به سال ۱۳۹۵ است که بر اساس استخراج آمار آن سال مناطق شهری و روستایی تنگستان در حال دریافت خدمات است.

فرماندار تنگستان افزود: دادهای آماری تأثیر مستقیم بر توسعه، پیشرفت، آبادانی و موضوعات اجتماعی هر منطقه دارد و این کار باید با یک دقت نظر بیشتر و فرایند صحیح اجرا و دنبال شود تا به آمار واقعی محل سکونت برسد و به آینده هر منطقه شهری و روستایی کمک کند.

فرماندار تنگستان ادامه داد: بعضی مواقع آمار مورد توجه قرار نمی‌گیرد که موجب ضرر مردم می‌شود و باید به داشته‌های آماری توجه شود و در صورت نیاز در این مورد پشتیبانی لازم انجام خواهد شد.

وی یاد آور شد: از دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان تنگستان انتظار می‌رود موضوع سر شماری نفوس و مسکن را مهم دانسته و به طور جدی به آن بپردازند.