۶۵ هزار کارگاه تولیدی پرخطر در کشور شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا پرنده شامگاه چهارشنبه پس از بازدید از شرکت فولاد ماشین نکا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار پیوسته است، اظهار کرد: فرایند الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله‌نامه پس از طی گام‌های قانونی و با حمایت شرکای اجتماعی به سرانجام رسیده است.

وی با اعلام اینکه کلیه شاغلین در تمام دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول مقررات ایمنی و بهداشت شغلی هستند، تصریح کرد: چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این مقاوله‌نامه ما را به این سمت سوق می‌دهد که با وظایفی که برای کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است که تمام فرآیند ایمنی و بهداشت شغلی رعایت شود.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وظایف دستگاه‌ها در مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی مشخص شده است، ادامه داد: با توجه به اینکه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی از بهمن ماه امسال باید حتماً در ایران اجرایی شود کارگروه‌های تخصصی در وزارت کار تشکیل شده است.

پرنده بیان کرد: استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ارتقای ایمنی کارگاه‌های کشور و مشارکت آن‌ها در برنامه‌های ایمنی و بهداشت کار در دستورکار وزارت کار قرار دارد.

افزایش بازرسی‌های ایمنی از واحدهای تولیدی و صنعتی

این مسئول خواستار مشارکت تمام دستگاه‌ها برای ارتقای ایمنی در سطح کشور شد و گفت: بازرسی‌های ایمنی از واحدهای تولیدی و صنعتی درراستای صیانت از نیروی کار باید افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه اداره‌کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو برنامه محوری را برای حفظ و صیانت از نیروی کار دنبال می‌کند؛ خاطرنشان کرد: کمیته‌های حفاظت ایمنی و بهداشت کار در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر باید تشکیل شود.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ۲۵ هزار کمیته حفاظت ایمنی و بهداشت کار در کشور خبر داد و افزود: ۱۰۰ هزار کارگاه با نیروی کار بالای ۲۵ نفر در کشور فعال هستند.

وی ادامه داد: برنامه بازدید از کارگاه‌های پرخطر صد در صد محقق شده و ۶۵ هزار کارگاه پرخطر توسط بازرسان کار در سطح کشور مورد بازرسی قرار گرفته است.

این مسئول با اعلام اینکه دانشگاه‌ها و وزارت علوم در جذب دانشجو در رشته‌های ایمنی و بهداشت شغلی کمک کنند، بیان کرد: در برخی از استان‌ها با کمبود فارغ‌التحصیل در این رشته مواجه هستیم.

۸۰۰ بازرس در کشور فعالیت دارد

پرنده تصریح کرد: در حال حاضر در کل کشور ۸۰۰ بازرس کار فعالیت داشته به دنبال این هستیم که با همین ظرفیت بهترین صیانت از نیروی کار را در بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه داشته باشیم.

وی بازرسی از کارگاه‌های پرخطر را در اولویت دانست و ادامه داد: نیروی‌های بازرس به نقاط هدف اعزام می‌شوند.

پرنده راه موفقیت در ارتقای ایمنی کشور را مشارکت بخش‌های اقتصادی و تأسیس کمیته حفاظت ایمنی در داخل کارگاه‌ها، و خود ارزیابی ایمنی در درون واحدهای اقتصادی وارایه گزارش به دستگاه‌های نظارتی دانست

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تا پایان امسال باید ۱۴۰ هزار بازرسی از واحدهای پرخطر در سطح کشور انجام شود، اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال ۱۰۰ درصد برنامه تحولی در بازرسی‌ها از کارگاه‌های پرخطر تحقق پیدا کرده است.

پرنده از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار در کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل آن خبر داد و گفت: خدمت کردن به حوزه صیانت از نیروی کار به عنوان یک اصل در اولویت قرار دارد.