همایش روز جهانی خاک در «دشتستان» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز جهانی خاک با شعار خاک و آب؛ منشأ زندگی و با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی بوشهر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بوشهر و اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر و با حضور کارشناسان و متخصصان مرتبط با خاک و فعالان و کنشگران محیط زیست و همراهی جمع کثیری از اساتید بخش کشاورزی و دانشجویان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر چهارشنبه شب در این همایش به اهمیت موضوع حفظ و ارتقای خاک‌های کشاورزی استان پرداخت و بر آن تاکید کرد.

نوذر منفرد تأمین امنیت غذایی را از وظایف مهم متولیان بخش کشاورزی دانسته و خطر از دست دادن خاک‌های حاصلخیز را به وسیله کاربردهای غیرعلمی یادآور شد.