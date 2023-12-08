  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۵:۲۸

اتهام زنی آمریکا از نقش ایران در حملات ضدصهیونیستی یمن

اتهام زنی آمریکا از نقش ایران در حملات ضدصهیونیستی یمن

یک مقام آمریکایی مدعی نقش ایران در برنامه ریزی و اجرای حملات پهپادی و موشکی یمن به اسرائیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از دستیاران ارشد «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده است که ایران در برنامه ریزی و اجرای حملات پهپادی و موشکی یمن به اسرائیل و کشتی‌ها در دریای سرخ دست دارد.

«جان فاینر»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با طرح این ادعا تلاش داشته تا ایران را متهم به مشارکت در واکنش یمنی‌ها علیه رژیم صهیونیستی کند. این اظهارات یکی از صریح‌ترین اظهارات یک مقام آمریکایی است که علیه ایران مطرح می‌شود.

فاینر در کنفرانس انجمن امنیتی «آسپن» در واشنگتن مدعی شد: «یمنی‌ها سلاح، اطلاعات و انگیزه انجام این اقدامات را نداشتند، اگر نقش ایران نبود.»

این ادعای مقام آمریکایی در حالی مطرح شده که ایران هرگونه دخالت در این حملات را رد کرده است.

فاینر همچنین گفت، تحریم‌هایی که روز پنجشنبه توسط خزانه داری ایالات متحده اعلام شد، بخشی از پاسخ ایالات متحده به حملات نیروهای یمنی بود.

روز گذشته آمریکا اقدام به تحریم ۱۳ فرد و نهاد به اتهام انتقال ده‌ها میلیون دلار ارز به یمن کرد. تحریم‌ها تمامی دارایی‌ها و منافع افرادی را که هدف قرار گرفته‌اند مسدود می‌کند و آمریکایی‌ها را از انجام معاملات با آنها منع می‌کند.

وزارت خزانه داری آمریکا گفت که شبکه مورد هدف شامل افرادی از جمله «سعید الجمال»، یک تسهیل کننده مالی یمنی و «بلال هدروج» در لبنان است.

خزانه داری آمریکا همچنین ادعا کرد که جمال سال‌ها از شبکه ای از صرافی‌ها در یمن و خارج از کشور برای انتقال درآمدهای حاصل از فروش کالاهای ایرانی در یمن استفاده کرده است و افزود که هدروج در حواله‌های ارزی یمن کمک کرده است. همچنین یک جواهرفروشی و صرافی در ترکیه و صرافی‌ها، نمایندگان کشتیرانی و افرادی در مناطقی از دریای کارائیب و روسیه هدف این تحریم‌ها هستند.

این در حالی است که همزمان روزنامه پولیتیکو در مطلبی به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی نوشت: مقامات ارشد دولت جو بایدن بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که حمله به نیروهای مسلح یمن (انصار الله) در شرایط فعلی گام اشتباهی است.

بر پایه این گزارش، شبکه خبری الجزیره نوشت: افسران نظامی آمریکایی پیشتر پیشنهاد قوی‌ترین پاسخ به حمله‌های نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ را مطرح کرده بودند، اما اینک دیگر، مصرانه به دنبال آن نیستند.

روزنامه آمریکایی توضیح داد که پنتاگون بایدن را درباره گزینه‌های مطرح در حمله به یمن مطلع نکرده و توصیه‌ای برای انجام آن نداده است.

پولیتیکو نوشت: به گفته مقامات آمریکایی این باور وجود دارد که نیروهای مسلح یمنی منافع و دارایی‌های اسرائیل را هدف قرار می‌دهند، نه کشتی‌های آمریکا را در دریای سرخ.

به نوشته این روزنامه مطرح آمریکایی، مقامات نظامی پنتاگون بر این باورند که احتمال دارد دامنه درگیری در منطقه گسترش یابد و به باور بسیاری از فرماندهان نظامی پنتاگون، نیروهای دریایی و پیاده نظام آمریکا در منطقه در معرض تهدید هستند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات نظامی خود علیه دشمن صهیونیست و همچنین اجرای تصمیم جلوگیری از حرکت کشتی‌های اسرائیلی در دریای عرب و دریای سرخ را در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و تا زمان توقف تجاوز به برادرانمان در غزه ادامه خواهد داد.

یحیی سریع گفت که یگان موشکی یمن مجموعه‌ای از موشک‌های بالستیک را به سمت اهداف نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه «ام الرشراش» در ایلات واقع در جنوب فلسطین اشغالی شلیک کرد.

کد مطلب 5960623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بابائی IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اگر سازمان های بین المللی قدرت و توانایی جلوگیری از جنایت آفرینی های آمریکا، انگلیس، فرانسه،آلمان، ناتو، امارات، ترکیه، اسرائیل، عربستان و مزدورانشان را ندارند بهتر است برای همیشه تعطیل بشوند.
    • بابائی IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سازمان های بین المللی تاکنون با حامیان اصلی گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همه جانبه همکاری کرده اند و هنوز هم همکاری می کنند چرا؟
    • بابائی IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      در پاسخ به مجری بی ادب شبکه ANT TV تلویزیونی ماهواره ای در جمهوری آذربایجان باکو جنایتکار سگ دست نشانده جو بایدن، اردوغان و نتانیاهو/ حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی را بشناسید 1 - آمریکا 2 - کشورهای اروپایی 3 - عربستان سعودی 4 - امارات 5 - ترکیه 6 - اسرائیل
    • بابائی IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار و ۳ کشور اروپایی جنایتکار بیش از هزاران بار در افغانستان مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده اند. آمریکا جنایتکار و ۳ کشور اروپایی جنایتکار بیش ازهزاران بار در عراق مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده اند
    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بیش از 178 شهید در حملات امروز صهیونیست‌ها به غزه / بیش از ۶۱۵۰ کودک و ۴ هزار زن در بین شهدای غزه سوال اینجاست که پس ۳ کشور اروپایی جنایتکار مانند انگلیس، فرانسه، آلمان سگ دست نشانده آمریکا کجا هستند هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی اسرائیل و آمریکا نمی کنند و س
    • بابائی IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      هرکسی در برابر جنایت صهیونیست‌ها جنایتکار و آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان سکوت کند دستش به خون مردم غزه آغشته است آمریکایی‌ها جنایتکار به دیگران می‌گویند در جنگ دخالت نکنید، اما خودشان از صهیونیست‌ها جنایتکار حمایت تمام عیار می‌کنند.
    • بابائی IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ارتش اسرائیل با دستور مستقیم آمریکا علیه غیر نظامیان غزه از بمب های ممنوعه ساخت آمریکا استفاده کرده است و هنوز هم استفاده می کند. کشتن کودکان و زنان در غزه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است ولی اما متأسفانه مدعیان حقوق بشر در این مدت 2 ماه درک نمی کنند، نمی دانند و نمی فهمند.
    • بابائی IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دولت نتانیاهو امنیت و آینده کل منطقه ما را به خطر می‌اندازد تا حیات سیاسی خود را حفظ کند. از دست رفتن جان ۱۷ هزار فلسطینی بی گناه که اکثرا کودک و زن هستند، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. اسرائیل نباید از این جنایات بی‌پاسخ بگذرد.
    • بابائی IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دیگر هیچ کس در آمریکا، واشنگتن و کاخ سفید نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی آمریکا و متحدانش سرپوش بگذارد.
    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دیگر هیچ کس در اروپا نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی آمریکا و متحدانش سرپوش بگذارد.
    • بابائی IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دیگر هیچ کس در اسرائیل نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی آمریکا و متحدانش سرپوش بگذارد.
    • بابائی IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      حضور نیروهای نظامی آمریکا درعراق و سوریه و یمن غیر قانونی است و هم نقض قوانین بین المللی است. نیروهای آمریکایی حق حضور در سوریه و عراق و یمن را ندارند.
    • بابائی IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      نیروهای نظامی انگلیس جنایتکار از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه چه غلطی می کنند؟ نیروهای نظامی انگلیس جنایتکار از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند؟
    • بابائی IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      آمریکا، کشورهای اروپایی و مزدورانشان 100 درصد فقط عامل اصلی جان‌باختگان ناآرامی‌های سال گذشته در کشور بودن و هستند. نیروهای نظامی انگلیس جنایتکار در فلسطین اشغالی چه غلطی می کنند؟ نیروهای نظامی انگلیس جنایتکار در غزه چه غلطی می کنند؟
    • بابائی IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      انگلیس جنایتکار اگر نگران ثبات منطقه بود مقابل جنایات تروریسم، القاعده، تکفیری ها و سایر گروهای تروریستی مورد حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل از سال 2001 تاکنون در افغانستان، عراق و منطقه خاورمیانه سکوت نمی‌کرد.
    • بابائی IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      انگلیس جنایتکار اگر نگران ثبات منطقه بود مقابل جنایات تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروهای تروریستی مورد حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل از سال 2011 تاکنون در سوریه، عراق و منطقه خاورمیانه سکوت نمی‌کرد.
    • بابائی IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با بمب‌های فسفری ساخت آمریکا و انگلیس برای جامعه جهانی شرم آور و تاسف بار است.
    • بابائی IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      و این در حالی است که انگلیس جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار و آلمان جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار در این مدت 2 ماه انواع سلاح های ممنوعه، بمب های ممنوعه و بمب های خوشه ای صهیونیست ها جنایتکار را در جنگ غزه تامین می کنند چرا؟
    • بابائی IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      نیروهای نظامی انگلیس جنایتکار از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه چه غلطی می کنند؟ نیروهای نظامی انگلیس جنایتکار از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند؟ نیروهای نظامی انگلیس جنایتکار از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
    • بابائی IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      نیروهای نظامی انگلیس جنایتکار از سال 2015 تاکنون در یمن چه غلطی می کنند؟ نیروهای نظامی انگلیس جنایتکار از سال 2021 تاکنون در اوکراین چه غلطی می کنند؟ نیروهای نظامی انگلیس جنایتکار در فلسطین اشغالی چه غلطی می کنند؟ نیروهای نظامی انگلیس جنایتکار در غزه چه غلطی می کنند؟
    • بابائی IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اروپا جنایتکار اگر نگران ثبات منطقه بود مقابل جنایات آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار و ناتو جنایتکار از سال 2001 تاکنون در افغانستان و منطقه خاورمیانه سکوت نمی‌کرد. اروپا جنایتکار اگر نگران ثبات منطقه بود مقابل جنایات آمریکا جنایتکار و انگلیس جنایتکار از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی سکوت نمی‌کرد.
    • بابائی IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اروپا جنایتکار اگر نگران ثبات منطقه بود مقابل جنایات آمریکا جنایتکار و انگلیس جنایتکار، عربستان سعودی جنایتکار، امارات جنایتکار، ترکیه جنایتکار و اسرائیل و مزدورانشان از سال 2011 تاکنون در سوریه سکوت نمی‌کرد.
    • بابائی IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اروپا جنایتکار اگر نگران ثبات منطقه بود مقابل جنایات ائتلاف متجاوز رژیم کودک کش سعودی از سال 2015 تاکنون در سوریه سکوت نمی‌کرد. اروپا جنایتکار اگر نگران ثبات منطقه بود مقابل جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی اسرائیل، آمریکا و مزدورانشان در این مدت 63 روز در جنگ غزه سکوت نمی‌کرد.
    • IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سرویس‌های اطلاعاتی 5 کشور در اتاق عملیات تل‌آویو مشارکت دارند که سرویس‌های اطلاعاتی 5 کشور غربی در اتاق عملیات تل‌آویو مشارکت دارند اما تا کنون شکست خورده‌اند. که اسرائیل تا الان در سطح اطلاعات نظامی هم شکست خورده است.
    • بابائی IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      کشتن کودکان و زنان در غزه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است ولی اما متأسفانه مدعیان حقوق بشر در این مدت 2 ماه درک نمی کنند، نمی دانند و نمی فهمند. کشتن کودکان و زنان در غزه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است ولی اما متأسفانه سران بی ادب 5 کشور غربی جنایتکار در این مدت 2 ماه درک نمی کنند، نمی دانند و
    • بابائی IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سوال اینجاست که پس چرا دیوان بین‌المللی کیفری به وظیفه‌اش درباره جنایات صهیونیست‌ها و مزدورانشان عمل نمی کند که هزاران آدم کشته شده‌اند و نسل‌کشی در غزه رخ داده است، به وظیفه ذاتی خودش عمل نکند، دیگر وجود آن چه اهمیتی دارد؟
    • بابائی IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      حمله اسرائیل به پایگاه نظامی ایران در سوریه بی‌پاسخ نمی‌ماند
    • در پاسخ به دادستان کل دیوان بین المللی کیفری IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      جو بایدن، نتانیاهو، هر دو جنایتکار هستند و هم در جنگ غزه به همراه ارتش رژیم کودک کش صهیونیستی و ارتش آمریکا مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
    • بابائی IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      رژیم صهیونیستی به همراه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی امنیت و ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند
    • بابائی IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت ارتش سوریه و هم دولت سوریه بوده است که متاسفانه از سال 2011 تاکنون پاسخ و جواب تجاوز اسرائیل را ندادند چرا؟ چرا ارتش اسد جواب اسرائیل رانمی دهد.
    • IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      یک مقام آمریکایی اگر نگران ثبات منطقه بود مقابل جنایات آمریکا جنایتکار و انگلیس جنایتکار، عربستان سعودی جنایتکار، امارات جنایتکار، ترکیه جنایتکار و اسرائیل و مزدورانشان از سال 2011 تاکنون در سوریه سکوت نمی‌کرد.
    • بابائی IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بامداد روز جمعه سوم ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸) تلویزیون رسمی عراق از شهادت سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس» معاون الحشدالشعبی در حمله تروریست‌های آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد خبر داد
    • بابائی IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      و ساعتی بعد وزارت دفاع آمریکا با صدور بیانیه‌ای، رسماً مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت و اعلام کرد که این ترور به دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور وقت آمریکا صورت گرفته است. آمریکا در قبال جنایت ترور شهید سلیمانی «مسئولیت قطعی بین‌المللی» دارد.
    • بابائی IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      آمریکا را بزرگ‌ترین کشور تروریست‌پرور جهان می‌دانیم.
    • IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دوستان آمریکا حامی تروریسم هستند. دوستان آمریکا حامی القاعده هستند. دوستان آمریکا حامی داعش هستند. دوستان آمریکا حامی تکفیری ها هستند. دوستان آمریکا حامی گروه های تروریستی هستند.
    • بابائی IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      و این در حالی است که آمریکا جنایتکار به همراه اروپا جنایتکار و اسرائیل و با کمک مالی عربستان سعودی جنایتکار و امارات جنایتکار از سال 2011 تاکنون انواع سلاح های مورد نیازی تروریست های داعش را در سوریه و عراق و غیره تامین می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
    • بابائی IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      حضور نظامی آمریکا جنایتکار در سوریه و عراق و یمن و غزه غیر قانونی است و هم نقض قوانین بین المللی بوده است.
    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و اروپا تصمیم به قتل عام فلسطینی‌ها گرفته است
    • IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      کمک تسلیحاتی جدید آلمان به ارتش اوکراین/ در ادامه کمک‌های نظامی و مالی کشور‌های غربی به اوکراین، دولت آلمان اعلام کرد یک بسته تسلیحاتی جدید در اختیار ارتش اوکراین قرار خواهد داد.
    • تشکر از مقاومت عراق IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مقاومت عراق مسئولیت حمله موشکی به پایگاه آمریکا در سوریه را برعهده گرفت مقاومت اسلامی عراق روز جمعه با صدور بیانیه‌ای مسئولیت حمله موشکی به یک پایگاه آمریکایی در میدان نفتی کونیکو در سوریه را برعهده گرفت.
    • بابائی IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کشتن کودکان و زنان در غزه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است ولی اما متأسفانه سران بی ادب آمریکا جنایتکار در این مدت 2 ماه و 4 روز است که درک نمی کنند، نمی دانند و نمی فهمند.
    • بابائی IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      صهیونیست ها، تروریست های داعش و سایر گروه های تروریستی 100 درصد فقط با کمک، هدایت، مدیریت، نظارت، حمایت و پشتیبانی آمریکا، کشورهای اروپایی و هم برخی کشورهای عربی جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.
    • بابائی IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      جو بایدن ثابت کرد بازیگر اصلی کشتار در غزه است. نماینده آمریکا جنایتکار در سازمان ملل ثابت کرد بازیگر اصلی کشتار در غزه است.
    • بابائی IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار و انگلیس جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از 15 مهر ماه تاکنون در جنگ غزه از صهیونیست ها جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آمریکا در شورای امنیت حکم اعدام هزاران فلسطینی را صادر کرد این اقدام صدور حکم اعدام برای هزاران فلسطینی است. آمریکا با وتوکردن پیش‌نویس قطعنامه امارات در شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه حکم اعدام هزاران غیرنظامی در فلسطین و اسراییل را صادر کرد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها