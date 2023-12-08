اتهام زنی آمریکا از نقش ایران در حملات ضدصهیونیستی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از دستیاران ارشد «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده است که ایران در برنامه ریزی و اجرای حملات پهپادی و موشکی یمن به اسرائیل و کشتیها در دریای سرخ دست دارد.
«جان فاینر»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با طرح این ادعا تلاش داشته تا ایران را متهم به مشارکت در واکنش یمنیها علیه رژیم صهیونیستی کند. این اظهارات یکی از صریحترین اظهارات یک مقام آمریکایی است که علیه ایران مطرح میشود.
فاینر در کنفرانس انجمن امنیتی «آسپن» در واشنگتن مدعی شد: «یمنیها سلاح، اطلاعات و انگیزه انجام این اقدامات را نداشتند، اگر نقش ایران نبود.»
این ادعای مقام آمریکایی در حالی مطرح شده که ایران هرگونه دخالت در این حملات را رد کرده است.
فاینر همچنین گفت، تحریمهایی که روز پنجشنبه توسط خزانه داری ایالات متحده اعلام شد، بخشی از پاسخ ایالات متحده به حملات نیروهای یمنی بود.
روز گذشته آمریکا اقدام به تحریم ۱۳ فرد و نهاد به اتهام انتقال دهها میلیون دلار ارز به یمن کرد. تحریمها تمامی داراییها و منافع افرادی را که هدف قرار گرفتهاند مسدود میکند و آمریکاییها را از انجام معاملات با آنها منع میکند.
وزارت خزانه داری آمریکا گفت که شبکه مورد هدف شامل افرادی از جمله «سعید الجمال»، یک تسهیل کننده مالی یمنی و «بلال هدروج» در لبنان است.
خزانه داری آمریکا همچنین ادعا کرد که جمال سالها از شبکه ای از صرافیها در یمن و خارج از کشور برای انتقال درآمدهای حاصل از فروش کالاهای ایرانی در یمن استفاده کرده است و افزود که هدروج در حوالههای ارزی یمن کمک کرده است. همچنین یک جواهرفروشی و صرافی در ترکیه و صرافیها، نمایندگان کشتیرانی و افرادی در مناطقی از دریای کارائیب و روسیه هدف این تحریمها هستند.
این در حالی است که همزمان روزنامه پولیتیکو در مطلبی به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی نوشت: مقامات ارشد دولت جو بایدن بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که حمله به نیروهای مسلح یمن (انصار الله) در شرایط فعلی گام اشتباهی است.
بر پایه این گزارش، شبکه خبری الجزیره نوشت: افسران نظامی آمریکایی پیشتر پیشنهاد قویترین پاسخ به حملههای نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ را مطرح کرده بودند، اما اینک دیگر، مصرانه به دنبال آن نیستند.
روزنامه آمریکایی توضیح داد که پنتاگون بایدن را درباره گزینههای مطرح در حمله به یمن مطلع نکرده و توصیهای برای انجام آن نداده است.
پولیتیکو نوشت: به گفته مقامات آمریکایی این باور وجود دارد که نیروهای مسلح یمنی منافع و داراییهای اسرائیل را هدف قرار میدهند، نه کشتیهای آمریکا را در دریای سرخ.
به نوشته این روزنامه مطرح آمریکایی، مقامات نظامی پنتاگون بر این باورند که احتمال دارد دامنه درگیری در منطقه گسترش یابد و به باور بسیاری از فرماندهان نظامی پنتاگون، نیروهای دریایی و پیاده نظام آمریکا در منطقه در معرض تهدید هستند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که عملیات نظامی خود علیه دشمن صهیونیست و همچنین اجرای تصمیم جلوگیری از حرکت کشتیهای اسرائیلی در دریای عرب و دریای سرخ را در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و تا زمان توقف تجاوز به برادرانمان در غزه ادامه خواهد داد.
یحیی سریع گفت که یگان موشکی یمن مجموعهای از موشکهای بالستیک را به سمت اهداف نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه «ام الرشراش» در ایلات واقع در جنوب فلسطین اشغالی شلیک کرد.
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