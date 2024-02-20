به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده‌های آمریکایی-انگلیسی بار دیگر مناطقی از یمن را هدف قرار دادند.

در همین ارتباط گفته شده که متجاوزان منطقه الجبنه در شمال شهر ساحلی الحدیده در دریای سرخ در غرب کشور یمن را طی دو نوبت حمله با فاصله زمانی نزدیک به هم هدف قرار دادند.

پیش از این نیز، وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون در اشاره به تنش‌ها در دریای سرخ اذعان کرده بود که نیروهای یمنی دارای ذخایر زیادی از تجهیزات نظامی هستند و ما برای کاهش این ذخایر نظامی تلاش می‌کنیم.

پنتاگون همچنین درباره هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی توسط نیروهای یمنی گفت: «تایید می‌کنیم که پهپاد MQ ۹ در یمن منهدم شد و نشانه‌ها حاکی از آن است که این پهپاد توسط موشک زمین به هوای نیروهای یمنی سرنگون شده است.»

وزارت دفاع آمریکا همچنین افزود که نیروهای ما از ۴ فوریه در عراق و سوریه مورد حمله قرار نگرفته اند، اما شاهد افزایش حملات یمنی‌ها بوده ایم.

امروز همچنین یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات‌های جدید ارتش یمن علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد.

سریع اعلام کرد: نیروی پهپادی ارتش با به کارگیری چندین پهپاد، عملیاتی نظامی را در دریای سرخ و دریای عرب علیه چند ناو متخاصم آمریکایی به انجام رساند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: همچنین نیروی پهپادی ارتش برخی مواضع حساس دشمن اسراییلی را در منطقه ام الرشاش در جنوب فلسطین اشغالی با چند پهپاد دیگر هدف قرار داد.

سریع با اشاره به حمله موشکی به یکی کشتی صهیونیستی افزود: نیروی دریایی ارتش نیز کشتی اسراییلی «MSC SILVER» را در خلیج عدن با چند اژدر مناسب هدف گرفت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: این عملیات‌ها در راستای یاری ملت مظلوم فلسطین که مورد هجوم و محاصره قرار دارد و همچنین در پاسخ به حمله‌های آمریکا و انگلیس به کشور ما به انجام رسیده‌اند.