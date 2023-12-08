به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مادر همسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به وی تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

آیت الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

درگذشت والده گرامی همسر مکرمه‌تان موجب تالم و تأسف گردید. ضمن عرض تسلیت به جنابعالی، خانواده گرانقدر و بستگان ارجمند برای آن بانوی پرهیزکار و خادم الزهرا (س) در جوار مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه (س) علو درجات و رحمت الهی و برای بازماندگان تسلی خاطر، صبر و اجر از درگاه پروردگار متعال مسئلت می‌نمایم.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به آیت‌الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی هم تسلیت گفت که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اناالله و انا الیه راجعون

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (ادام الله ظله الشریف)

درگذشت همسر مکرمه حضرتعالی حاجیه خانم سیده حسینی موجب تأسف و تأثر گردید. ضمن عرض تسلیت و تعزیت به محضر مستطابتان، بیت معزز و بستگان محترم، برای آن بانوی مومنه که در ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) به رحمت ایزدی پیوست در جوار الطاف کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س)، غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و عجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.