باید در کنار هم شرایط موفقیت سپاهان را فراهم کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نیکفر در جمع بازیکنان تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: باتوجه به شرایط به وجود آمده، به بنده تکلیف کردند در این باشگاه باشم و تلاش ما این است که سپاهان از روند پیشرفت خود عقب نماند؛ از محمدرضا ساکت تقدیر و تشکر میکنم. او از دوستان قدیمی من است و بدون شک در ادامه نیز از مشورتها و راهنماییهای ایشان بهره میبریم.
او ادامه داد: سپاهان یک تیم مردمی است و همه مردم به این تیم علاقه بسیاری دارند؛ من این موضوع را در در شب قهرمانی سپاهان در سال ۹۴ و شادی و نشاط مردم از این قهرمانی به چشم خود دیدم.
نیکفر افزود: مانند سال ۹۲ که معاون کارخانه بودم و مسئولیت باشگاه را به من محول کردند، امروز هم این مسئولیت بزرگ را به بنده محول کردند و تلاشم بر این معطوف بود که در آن زمان شرایط بهبود تیم را فراهم کنم و امروز هم در همین راستا تلاش میکنم.
سرپرست باشگاه سپاهان خاطر نشان کرد: سپاهان یک باشگاه بزرگ و مردمی به شمار میرود که بهترینهای ایران را در کنار خود دارد و بدون شک باید تلاش کرد که در مسیر موفقیت پیش رود.
او ادامه داد: تلاش من آن است که پشتیبانی همه جانبه مناسبی از تیم صورت دهم و مدیریت صحیحی در این زمینه داشته باشم تا تمرکز بازیکنان صرفاً بر روی مسابقات و شرایط فنی فوتبالی باشد.
نیکفر بیان کرد: سپاهان تنها نماینده ایران در آسیا است و یک نماینده شایسته، قابل احترام و پراهمیت برای تمام مردم ایران به شمار میرود.
سرپرست باشگاه سپاهان در پایان گفت: همانطور که شما بهخوبی این موضوع را میدانید، مهمترین مساله در یک تیم فوتبال، هماهنگی است و نقش ما در این بین به عنوان مدیرعامل باشگاه، ایجاد هماهنگی است. بارها گفتهام و امروز هم تکرار میکنم؛ هواداران، بازیکنان، مربیان و رسانهها، چهار رکن موفقیت یک تیم فوتبال و باشگاه به شمار میروند و امیدوار هستیم که در کنار هم شرایط موفقیت تیم را فراهم کنیم.
در ادامه این جلسه، ژوزه مورایس سرمربی تیم فوتبال و تعدادی از بازیکنا، سپاهان ضمن خوشامدگویی به بیان دغدغههای خود پرداختند.
در پایان این جلسه، سرپرست باشگاه به همراه مسئولان تیم از کمپ تمرینی بازدید کرد.
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