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۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۹

نیکفر در جمع بازیکنان تیم سپاهان:

باید در کنار هم شرایط موفقیت سپاهان را فراهم کنیم

باید در کنار هم شرایط موفقیت سپاهان را فراهم کنیم

سرپرست باشگاه سپاهان گفت: سعی خواهم کرد که بهترین عملکرد را در سپاهان داشته باشم.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نیکفر در جمع بازیکنان تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: باتوجه به شرایط به وجود آمده، به بنده تکلیف کردند در این باشگاه باشم و تلاش ما این است که سپاهان از روند پیشرفت خود عقب نماند؛ از محمدرضا ساکت تقدیر و تشکر می‌کنم. او از دوستان قدیمی من است و بدون شک در ادامه نیز از مشورت‌ها و راهنمایی‌های ایشان بهره می‌بریم.

او ادامه داد: سپاهان یک تیم مردمی است و همه مردم به این تیم علاقه بسیاری دارند؛ من این موضوع را در در شب قهرمانی سپاهان در سال ۹۴ و شادی و نشاط مردم از این قهرمانی به چشم خود دیدم.

نیکفر افزود: مانند سال ۹۲ که معاون کارخانه بودم و مسئولیت باشگاه را به من محول کردند، امروز هم این مسئولیت بزرگ را به بنده محول کردند و تلاشم بر این معطوف بود که در آن زمان شرایط بهبود تیم را فراهم کنم و امروز هم در همین راستا تلاش می‌کنم.

سرپرست باشگاه سپاهان خاطر نشان کرد: سپاهان یک باشگاه بزرگ و مردمی به شمار می‌رود که بهترین‌های ایران را در کنار خود دارد و بدون شک باید تلاش کرد که در مسیر موفقیت پیش رود.

او ادامه داد: تلاش من آن است که پشتیبانی همه جانبه مناسبی از تیم صورت دهم و مدیریت صحیحی در این زمینه داشته باشم تا تمرکز بازیکنان صرفاً بر روی مسابقات و شرایط فنی فوتبالی باشد.

نیکفر بیان کرد: سپاهان تنها نماینده ایران در آسیا است و یک نماینده شایسته، قابل احترام و پراهمیت برای تمام مردم ایران به شمار می‌رود.

سرپرست باشگاه سپاهان در پایان گفت: همانطور که شما به‌خوبی این موضوع را می‌دانید، مهمترین مساله در یک تیم فوتبال، هماهنگی است و نقش ما در این بین به عنوان مدیرعامل باشگاه، ایجاد هماهنگی است. بارها گفته‌ام و امروز هم تکرار می‌کنم؛ هواداران، بازیکنان، مربیان و رسانه‌ها، چهار رکن موفقیت یک تیم فوتبال و باشگاه به شمار می‌روند و امیدوار هستیم که در کنار هم شرایط موفقیت تیم را فراهم کنیم.

در ادامه این جلسه، ژوزه مورایس سرمربی تیم فوتبال و تعدادی از بازیکنا، سپاهان ضمن خوشامدگویی به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.

در پایان این جلسه، سرپرست باشگاه به همراه مسئولان تیم از کمپ تمرینی بازدید کرد.

کد مطلب 5961097
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ما میخوایم تعطیلش کنیم
    • اصغر چراعیسی IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      لطفن فراهم کنید ممنون کار خوبی میکنید

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