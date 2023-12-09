اولین سالن صخره نوردی ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رییس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان ایلام عصر شنبه در این آیین با اشاره به افتتاح اولین سالن صخره نوردی این استان گفت: برای ایجاد این سالن پر استان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

جلال پاشاپوریان افزود: این اولین سالن صخره نوردی در استان ایلام است که شامل دو خط سرعت و یک خل بولدر می‌باشد.

وی به جایگاه کوهنوردی استان در کشور اشاره کرد و ادامه داد: کوهنوردی ایلام در رتبه هفتم کشور قرار دارد

در استان ایلام بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کوهنورد و صخره نورد به صورت سازمان یافته فعالیت دارند