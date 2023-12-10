متقاضیان ۵۰۰ واحد مسکونی مهر پرند منتظر تحویل باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آرش صیادی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در خصوص روند تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در آن شهر را توضیح داد و گفت: طبق آمار بررسی شده، حدود یک‌هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر در پرند باقی مانده است که مشکلات حقوقی دارند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر پرند تاکید کرد: واحدهای باقیمانده مسکن مهر پرند عمدتاً تعاونی ساز هستند که دچار مشکلات و مسائل حقوقی هستند و اعضا با سازندگان مشکلاتی دارند که این مشکلات در طی سال‌ها سبب شده تا عوارض حقوقی برای پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر و تکمیل آنها ایجاد شود.

وی ادامه داد: بررسی‌های پرونده تعداد یک‌هزار و ۳۰۰ واحد باقیمانده مسکن مهر پرند نشان می‌دهد که ۵۰۰ واحد از این واحدها امکان رفع توقیف و تکمیل و تحویل به متقاضیان را دارند که تلاش خواهد شد تا این تعداد از واحدها نیز با رفع توقیف و رفع مشکلات حقوقی ایجاد شده به چرخه ساخت مسکن و تحویل به متقاضیان برگردد.

دولت سیزدهم در صدد رفع مشکلات حقوقی واحدهای مسکونی مهر

به گزارش مهر، علیرضا جعفری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در مصاحبه‌های اخیر خود با اشاره بر اینکه تعدادی از واحدهای مسکونی مهر پرند دچار مشکلات حقوقی هستند، اعلام کرد: تعدادی از واحدهای مسکن مهر که باقی‌مانده مربوط به تعاونی‌ها است که به دلیل شرایط حقوقی و مشکلاتی که ایجاد کرده، با وزارت تعاون جلساتی برگزار شد و راهکارهایی مطرح شده است که امیدواریم به زودی این مشکلات برطرف شود.

از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر پرند ۹۵ هزار واحد مسکن مهر برنامه‌ریزی شد که از زمان اجرای طرح تاکنون حدود ۹۴ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است و دولت سیزدهم تلاش دارد تا واحدهای دارای مشکلات حقوقی را با رفع نواقص آن تکمیل کرده و تحویل متقاضیان بدهد.