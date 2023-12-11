ارزش املاک مازاد دولت ۱۳۰ همت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی مالک رحمتی در نهمین جلسه شورای اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اولویت سازمان خصوصیسازی اظهار کرد: اولویت اول ما واگذاری اموال و بنگاههای دولتی در بازار سرمایه است.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی با تاکید به این که مردمیسازی اقتصاد به معنای گره زدن معیشت مردم به تولید و سودآوری بنگاهها است، گفت: اگر شرایطی ایجاد شود که سهامداری جایگزین خرید طلا، مسکن و… شود، به اقتصاد کشور، کنترل تورم و بهبود تأمین مالی و سودآوری بنگاهها کمک کردهایم.
وی در رابطه با فروش اموال غیردولتی گفت: مجموع فروش اموال غیردولتی از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۴.۹ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۴ همت در راستای سیاست مولدسازی بوده است.
رحمتی با بیان این که منابع حاصل از مولدسازی صرف امور جاری کشور نمیشود، تصریح کرد: بورس کالا نیاز به تقویت بیشتر دارد و عرضه اموال دولت در بورس مسیر درستی است.
واگذاری اموال دولت
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره ارزش املاک مازاد شناسایی شده دولتی نیز توضیح داد: ارزش این املاک حدود ۱۳۰ همت برآورد میشود.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی با بیان این که مولدسازی اموال مازاد دولت ۷ روش دارد، گفت: یکی از این روشها واگذاری است. ماهیانه به طور متوسط ۸۰ ملک جدید در راستای مولدسازی شناسایی و ۳۰ مورد قیمتگذاری شده و در فرآیند عرضه قرار میگیرد. با این حال چسبندگی به داراییها در دستگاهها نیز بالا است.
رحمتی با ذکر این نکته که مولدسازی امری مغفول مانده در دولتهای قبلی بوده که دولت سیزدهم آن را اجرایی کرد، افزود: دستگاههای مختلف سازمان خصوصیسازی را در امر مولدسازی یاری کنند.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی در پایان از برگزاری همایش ملی مولدسازی در آینده نزدیک خبر داد.
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