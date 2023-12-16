آرمان خورسند دبیر کمیته اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز همکاری ایران و ژاپن برای اجرای طرحی مشترک در بافت‌های فرسوده و تاریخی خبر داد و گفت: در کمیته اسکان بشر که در واقع نهاد (UN-HABITAT) است. همکاری را (UN-HABITAT) در حوزه‌های مختلف آغاز کردیم که بخشی از فعالیت‌های مشترک ما توسط دولت ژاپن در راستای حمایت مالی انجام شده از جمله پروژه بهتاب ۱ و ۲ است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: پروژه بهتاب ۲ نیازمند حجم بالایی از منابع مالی و فعالیت اجرایی داشت اما پروژه بهتاب ۱ یک بحث مطالعاتی بود که صرفاً در راستای ارتقای تاب‌آوری ساختمان‌های حیاتی به‌ویژه مراکز درمانی در برابر بلایای طبیعی (زلزله، سیل…) بود که در بهتاب ۲ به یک پروژه عملیاتی مقاوم‌سازی یک بیمارستان توسط تأمین منبع مالی از سوی دولت ژاپن تبدیل شد.

وی ادامه داد: زمانی که زلزله رخ می‌دهد مقاوم بودن ساختمان به نوع سازه بستگی دارد اما در بیمارستان و مراکز درمانی مقاوم‌سازی تجهیزات پزشکی نیز اضافه می‌شود که اگر این موارد در مراکز درمانی به درستی اجرا نشود موجب بروز خطرات جدی برای بیماران خواهد شد.

این مسئول افزود: پروژه مقاوم‌سازی مراکز درمانی برای ۶ بیمارستان انجام شد که بیمارستان آیت‌الله طبرسی در شهر ساری جز این بیمارستان‌ها بود که به صورت نمونه در حال مقاوم‌سازی است و تا بهار سال آینده به اتمام خواهد رسید.

خورسند ادامه داد: دولت ژاپن در خصوص مقاوم‌سازی از دانش مطلوبی برخوردارند که می‌توانیم در ایران برای ترمیم بافت‌های تاریخی ارزشمند از دانش آنها بهره‌مند شویم و بافت‌های تاریخی کشورمان را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم و کشور ژاپن مانند ایران در معرض بلایای طبیعی (سیل، زلزله، …) قرار دارد به همین علت با نمایندگان رسمی این دولت مذاکراتی را انجام دادیم.

وی در خصوص بازآفرینی شهری و ترمیم بافت‌های فرسوده، گفت: به زودی هیأت مستقلی از کشور ژاپن برای انجام پروژه‌های مشترک بازآفرینی شهری به ویژه در بافت‌های ارزشمند تاریخی و بافت‌های فرسوده به ایران سفر کنند. مقرر است تا دو کشور در زمینه بازآفرینی شهری به ویژه در بافت‌های ارزشمند تاریخی به تبادل اشتراکات بپردازند. در این مبادله اطلاعات تلاش داریم تا در هنگام بروز بلایای طبیعی، آسیب‌های کمتری متوجه بافت‌های فرسوده و ارزشمند شود.

دبیر کمیته اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: در دی ماه امسال عده‌ای از کارشناسان ژاپنی دوره‌های آموزشی نسبت به موارد اعلام شده در پروژه بهتاب ۲ برگزار می‌کنند.