فرآیند ثبت نام در پویش مهر ریاست جمهوری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت دبیقی ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی فرصت دارند تا پایان بهمن ماه سال جاری با مراجعه به نشانی اینترنتی my.medu.ir با انتخاب رشته مورد علاقه خود در پویش مهر ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

دبیقی با تشریح رشته‌های پویش مهر، افزود: پوستر، پادکست، داستان کوتاه، ویدیوکست، سرود، شعر، موشن گرافی، فیلم کوتاه و مستند از جمله رشته‌های این پویش است.

دبیقی گفت: دستورالعمل پویش ملی مهر در نظر دارد با اضافه کردن قالب و بستر جدید و تغییر در الزام‌های اجرایی طرح، با استفاده از ظرفیت‌های میدانی و روایتگری مستمر دانش آموزان از پیشرفت‌های کشور، کیفیت اجرایی آن را افزایش دهد.

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان تصریح کرد: فراخوان پویش مهر با اهداف جلب مشارکت فعال دانش آموزان، شناسایی علل و عوامل پیشرفت و توسعه کشور، افزایش حس مسئولیت پذیری مخاطبان، ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری، آشنایی با روند جهانی شدن و حفظ هویت ملی و دینی طراحی و ارائه شده است

دبیقی با بیان اینکه پیش از این، طرح با عنوان پرسش مهر اجرا و بنا به دستور رئیس جمهور به پویش مهر تغییر یافت، افزود: از جمله تفاوت‌های طرح پویش مهر با پرسش مهر، می‌توان به این نکته اشاره کرد که این طرح به دلیل ماهیت پویشی خود، دارای استمرار زمانی است.

وی تصریح کرد: دانش آموزان پس از جمع‌آوری اطلاعات و تولید آثار خود، آن‌ها را به صورت میدانی به نمایش عمومی می‌گذارند و به روایت آن‌ها می‌پردازند.