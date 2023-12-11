سالانه چاپ دستی به ایستگاه نهم رسید/ ارایه ۳۰۰ اثر

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین سالانه تبادل چاپ دستی با هدف معرفی و گسترش فعالیت هنرمندان در حیطه چاپ دستی و به اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند این حوزه با ارایه بیش از ۳۰۰ اثر از ۲۴ آذر تا ۱۸ دی در گالری لاله برگزار می‌شود.

بهداد نجفی، محمدعلی سعیدی و مصطفی خزایی شورای سیاست‌گذاری این رویداد را برعهده دارند.

سالانه چاپ دستی تاکنون هفت دوره به صورت کامل و مستمر برگزار شده اما هشتمین سالانه آن به دلیل کرونا، در سال ۱۴۰۱ پس از فراخوان و جمع آوری آثار، داوری و تا مرحله تبادل انجام شد و با توجه به محدودیت‌های موجود آن زمان مقرر شد بخش نمایشگاهی و فروش آثار هشتمین سالانه تبادل چاپ دستی همزمان با نهمین سالانه برگزار شود.

نهمین سالانه چاپ دستی نیز از طریق فراخوان اعلام و بخشی نیز به هنرمندان مدعو اختصاص یافت و رضا هدایت، یوسف شریف کاظمی و فرشته متقی داوری آثار ارسالی بیش از ۳۰۰ هنرمند را در این دوره بر عهده داشته‌اند.

همچنین، در این رویداد ۱۵۰ اثر چاپ دستی به صورت تک نسخه‌ای ارایه می‌شود ک هاز جمله هنرمندان این بخش می‌توان به داور آقایی، فاطمه ابراهیمی، ماریا احمدی، فرزاد ادیبی، محبوبه اسفندیاری، نجمه امینی، ناصر اویسی، رضا بانگیز، اردشیر بروجنی، بهمن بروجنی، صادق بریرانی، حمیدرضا بشیری، لقمان پیرخضریان، سایه ثقفی، اشلینگ حق شناس، ابراهیم حقیقی، احسان خاکسار، فرناز رضایی، نازنین زادمهر، شهریار زارع، شیوا سرلک، محمدعلی سعیدی، شادی شاه بختی، یوسف شریف کاظمی، مجتبی شعبانی، سمانه صمیمی، منوچهر عبدالله زاده، محجوبه فاموری، آذرمیدخت فتاحی، منصور قندریز، شبنم کارپسند، مانی کومار، مارکو گریگوریان، فرشته متقی، اردشیر محصص، ایراندخت محصص، بهمن محصص، محمد محمدزاده تیتکانلو، پوریا مرزبان، مرتضی ممیز، همایون موسوی، ابوالفضل نظری، رضا هدایت، آرمین ولی پور و عباس یزدی اشاره کرد.

برای نخستین بار در این رویداد، آثاری از ۳۵ هنرمند بین‌المللی از جمله پیکاسو، ادوارد مونش، کلود مونه، وفرناند لژه، وینسنت ونگوگ، یاکوف چرنیکوف، ژرز براک، ژان کلوتو، رامبراند، هارمنزون ون راین، هاکو ماکی، ماکس ارنست، کته کلویتس، واسیلی کاندینسکی، سالوادور دالی، رنه ماگریت و … به نمایش گذاشته می‌شود.

مراسم افتتاح این نمایشگاه روز جمعه ۲۴ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با حضور هنرمندان و دوستداران هنر در نگارخانه لاله برگزار می‌شود و نمایشگاه تا ۱۸ دی ۱۴۰۲، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ و پنج شنبه ۹ تا ۱۲ دایر خواهد بود.