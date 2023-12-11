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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۴۳

وزرای امور خارجه ایران و ترکیه تلفنی گفت‌وگو کردند

وزرای امور خارجه ایران و ترکیه تلفنی گفت‌وگو کردند

وزرای امور خارجه ایران و ترکیه درباره برخی موضوعات در دستور کار روابط دوجانبه و منطقه‌ای به ویژه تداوم جنایت‌های صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین در غزه و کرانه غربی تبادل نظر و رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان و هاکان فیدان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در گفت و گویی تلفنی درباره برخی موضوعات در دستور کار روابط دوجانبه و منطقه‌ای به ویژه تداوم جنایت‌های صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین در غزه و کرانه غربی تبادل نظر و رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس بر اهمیت تعمیق و توسعه بیش از پیش روابط بین ایران و ترکیه و نیز اهمیت دیدار آتی رؤسای جمهور دو کشور تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان پشتیبانی تمام عیار آمریکا از رژیم صهیونیستی را موجب ادامه جنایت‌های صهیونیست ها علیه ساکنان غزه و کرانه غربی فلسطین دانست و بر لزوم تلاش حداکثری برای توقف این جنایت‌ها و توقف نسل کشی در باریکه غزه از طریق ابتکار عملها و تلاش‌های دیپلماتیک و همچنین امدادرسانی فوری به فلسطینیان و تسکین آلام آنان تاکید کرد.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز با اشاره به برگزاری هشتمین نشست عالی رتبه میان ایران و ترکیه در آینده ای نزدیک و با تقدیر از تلاش های دیپلماتیک کشورمان به منظور برقراری آتش بس در جنگ علیه غزه، فلسطین را موضوع محوری کنونی جهان اسلام برشمرد.

وزرای امور خارجه ایران و ترکیه بر لزوم تداوم و توسعه رایزنی ها و تلاش های دیپلماتیک در عرصه منطقه ای و بین المللی برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای پذیرش آتش بس و توقف جنگ در غزه تاکید کردند.

کد مطلب 5964254

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    نظرات

    • ابراهیم IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
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      پاسخ
      چرا اینقدر تلفنی صحبت وحوالپرسی میکنید.همین دو کشور با اتحاد میتونن امریکا اسراییل را در این جنگ شکست دهند..با حوالپرسی کاری پیش نمیرود.

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