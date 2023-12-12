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۲۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

رییس اداره راه و شهرسازی ایذه خبر داد؛

تأمین زمین به مساحت ۱۰ هکتار برای طرح نهضت ملی مسکن ایذه

تأمین زمین به مساحت ۱۰ هکتار برای طرح نهضت ملی مسکن ایذه

ایذه- رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان ایذه از تأمین زمین به مساحت ۱۰ هکتار برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک رشیدی نیک پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: شهرستان ایذه شامل شهر دهدز، بخش سوسن و حوزه مرغا است.

رئیس اداره راه و شهرسازی ایذه گفت: در دو طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت تاکنون ۱۴ هزار و ۳۰۴ نفر در این شهرستان ثبت نام کردند که از این تعداد پس از بررسی و پالایش‌های لازم بیش از پنج هزار متقاضی حائز شرایط نبودند.

رشیدی نیک ادامه داد: حدود هشت هزار و ۶۳۰ نفر در مرحله پالایش اطلاعات قرار دارند که شامل سه هزار و ۱۵۸ نفر در طرح جوانی جمعیت و حدود پنج هزار و ۴۷۲ نفر در طرح نهضت ملی مسکن هستند.

رئیس اداره راه و شهرسازی ایذه اظهار کرد: در مجموع ۲ هزار و ۷۸۸ نفر تأیید نهایی شدند که یک هزار و ۶۳ نفر مشمول طرح جوانی جمعیت و یک هزار و ۵۹۳ نفر در طرح نهضت ملی مسکن شامل هستند.

رشیدی نیک تصریح کرد: همچنین ۲ قطعه زمین به مساحت ۱۰ هکتار تفکیک شده که ۲۹۲ پلاک از آن تحویل بنیاد مسکن داده شد و تمام فرآیند آن انجام شده است.

وی عنوان کرد: در این شهرستان دو طرح «ارمغان» و «مهرشهر» در روستای کلدوزخ است که در طرح ارمغان فونداسیون در حال انجام بوده و در طرح مهرشهر در روستای کلدوزخ ۱۸۰ واحد مجوز ساخت آنها صادر شد که ۱۰ واحد شروع به کار کرده‌اند.

کد مطلب 5964608

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