تأمین زمین به مساحت ۱۰ هکتار برای طرح نهضت ملی مسکن ایذه

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک رشیدی نیک پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: شهرستان ایذه شامل شهر دهدز، بخش سوسن و حوزه مرغا است.

رئیس اداره راه و شهرسازی ایذه گفت: در دو طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت تاکنون ۱۴ هزار و ۳۰۴ نفر در این شهرستان ثبت نام کردند که از این تعداد پس از بررسی و پالایش‌های لازم بیش از پنج هزار متقاضی حائز شرایط نبودند.

رشیدی نیک ادامه داد: حدود هشت هزار و ۶۳۰ نفر در مرحله پالایش اطلاعات قرار دارند که شامل سه هزار و ۱۵۸ نفر در طرح جوانی جمعیت و حدود پنج هزار و ۴۷۲ نفر در طرح نهضت ملی مسکن هستند.

رئیس اداره راه و شهرسازی ایذه اظهار کرد: در مجموع ۲ هزار و ۷۸۸ نفر تأیید نهایی شدند که یک هزار و ۶۳ نفر مشمول طرح جوانی جمعیت و یک هزار و ۵۹۳ نفر در طرح نهضت ملی مسکن شامل هستند.

رشیدی نیک تصریح کرد: همچنین ۲ قطعه زمین به مساحت ۱۰ هکتار تفکیک شده که ۲۹۲ پلاک از آن تحویل بنیاد مسکن داده شد و تمام فرآیند آن انجام شده است.

وی عنوان کرد: در این شهرستان دو طرح «ارمغان» و «مهرشهر» در روستای کلدوزخ است که در طرح ارمغان فونداسیون در حال انجام بوده و در طرح مهرشهر در روستای کلدوزخ ۱۸۰ واحد مجوز ساخت آنها صادر شد که ۱۰ واحد شروع به کار کرده‌اند.