بررسی ۷ پروژه مسکن در ایذه؛ اعزام کارشناسان وزارت راه برای حل مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان عصر امروز سه‌شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های مسکن شهرستان ایذه اظهار کرد: در این شهرستان هفت مورد از پروژه‌های مسکن، شامل پلاک‌های ۱۱/۳۰ و ۱۱/۳۱، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مقرر شد همکاران سازمان ملی زمین و مسکن ظرف دو هفته آینده این موارد را در سطح شهرستان و استان بررسی کرده و پس از اعلام نتایج، کارشناسان ستادی از تهران به شهرستان اعزام شوند تا دغدغه‌های موجود حل و فصل شود.

نبیان در خصوص تأمین زمین بیمارستان نیز گفت: تأمین زمین برای بیمارستان یکی از دغدغه‌های اصلی مرکز شهرستان بود که قرار شد بازدیدهای میدانی توسط مدیران مربوطه و فرماندار با حمایت و هدایت دکتر ابراهیم‌پور مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اعلام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از بررسی موضوعاتی نظیر تأمین زمین برای خانه‌های سازمانی و مسکن مردم این شهرستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این موارد به زودی جمع‌بندی شده و نتایج مطلوبی به دست آید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوعات مربوط به شهرداری شهرستان نیز که توسط شهردار مطرح شد، در سفر آتی کارشناسان ستادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا دغدغه‌های شهرستان به حداقل ممکن برسد.