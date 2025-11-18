  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۰

بررسی ۷ پروژه مسکن در ایذه؛ اعزام کارشناسان وزارت راه برای حل مشکلات

بررسی ۷ پروژه مسکن در ایذه؛ اعزام کارشناسان وزارت راه برای حل مشکلات

ایذه – معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پروژه‌های مسکن ایذه از بررسی هفت مورد پروژه و اعزام کارشناسان ستادی برای حل دغدغه‌های موجود در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان عصر امروز سه‌شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های مسکن شهرستان ایذه اظهار کرد: در این شهرستان هفت مورد از پروژه‌های مسکن، شامل پلاک‌های ۱۱/۳۰ و ۱۱/۳۱، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مقرر شد همکاران سازمان ملی زمین و مسکن ظرف دو هفته آینده این موارد را در سطح شهرستان و استان بررسی کرده و پس از اعلام نتایج، کارشناسان ستادی از تهران به شهرستان اعزام شوند تا دغدغه‌های موجود حل و فصل شود.

نبیان در خصوص تأمین زمین بیمارستان نیز گفت: تأمین زمین برای بیمارستان یکی از دغدغه‌های اصلی مرکز شهرستان بود که قرار شد بازدیدهای میدانی توسط مدیران مربوطه و فرماندار با حمایت و هدایت دکتر ابراهیم‌پور مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اعلام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از بررسی موضوعاتی نظیر تأمین زمین برای خانه‌های سازمانی و مسکن مردم این شهرستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این موارد به زودی جمع‌بندی شده و نتایج مطلوبی به دست آید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوعات مربوط به شهرداری شهرستان نیز که توسط شهردار مطرح شد، در سفر آتی کارشناسان ستادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا دغدغه‌های شهرستان به حداقل ممکن برسد.

کد مطلب 6660700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها