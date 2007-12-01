به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد رنی هارلین این فیلم را با بودجه‌ای در حدود 10 میلیون یورو (7/14 میلیون دلار) و با حضور میکو نوسیانن، بازیگر پرکار و معروف فنلاندی می‌سازد.





کارل گوستاف امیل مانرهایم

فیلمبرداری از اوت سال 2008 آغاز خواهد شد. این فیلم تولید مشترک فنلاند و روسیه است و فیلمنامه را هیکی وینن نوشته است. فیلم جدید هارلین بزرگترین پروژه‌ای است که تاکنون در فنلاند درباره زندگی مانرهایم ساخته شده است. این اشرافزاده سوئدی‌زبان که زمانی تزار روسیه بود، در 1917 به فنلاند بازگشت و در گذر زمان به پدر این کشور تبدیل شد.

او از 1918 تا 1919 نایب‌السطنه این کشور و از 1939 تا 1944 فرمانده کل نیروهای دفاعی فنلاند بود. ضمن اینکه در 1944 به عنوان ششمین رئیس جمهور فنلاند انتخاب شد. او که تبار آلمانی / سوئدی داشت، در 1951 در 84 سالگی درگذشت.

مارکوس سلین، تهیه‌کننده فنلاندی فیلم در این باره گفت: "ما 9 سال است روی این پروژه کار می‌کنیم و هدفمان این بود فیلمی بسازیم که حق مطلب را درباره مانرهایم ادا کند. ابتدا می‌خواستیم فیلم را با سرمایه‌گذاری استودیوهای خارجی و با حضور بازیگران خارجی بسازیم. وقتی قضیه منتفی شد، به نتیجه رسیدیم فیلم را با بودجه‌ای کمتر از 10 میلیون یورو نسازیم."

او افزود: "تامین سرمایه لازم برای ساخت این پروژه سخت نبود، ظاهرا مانرهایم به اندازه فنلاند در روسیه شهرت دارد." هارلین 48 ساله سازنده فیلم‌های حادثه‌ای "کابوس در الم استریت 4: "استاد رویا"، "صخره‌نورد"، "جزیره کاتروت"، "دریای آبی عمیق" و این اواخر "پاک‌کننده" است.