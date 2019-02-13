به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم بعدی پیرس برازنان به کارگردانی رنی هارلین فنلاندی سازنده کهنهکار فیلمهای اکشن ساخته میشود. داستان این فیلم در خاورمیانه میگذرد و درباره یک خلافکار است که در جریان یک سرقت بزرگ طلا قرار میگیرد.
پیرس برازنان قرارداد بازی در این فیلم را که با عنوان «ناجورها» ساخته میشود، امضا کرده است.
رنی هارلین سازنده «جان سخت ۲» و «افسانه هرکول» اواخر همین ماه ساخت این پروژه را در ابوظبی شروع میکند.
وی گفت از همراه بودن با جیمز باند سابق در این پروژه بسیار خوشحال است و از این یاد کرد که او و برازنان سالهاست با هم دوست هستند و دنبال پروژه مناسبی برای همکاری بودند.
وی افزود: نمیتوانستم فکر کنم بازیگری بهتر از او برای این پروژه داشته باشیم.
بیشتر داستان «ناجورها» در خاورمیانه اتفاق میافتد و فیلمنامه آن توسط رابرت هنی نوشته شده است. داستان فیلم درباره ریچارد پیس یک خلافکار مشهور است که خودش را درگیر یک سرقت بزرگ طلا میبنید.
جیمی چانگ و هرمیونی کارفیلد دیگر بازیگران فیلم هستند.
تهیهکنندگان فیلم که گفتهاند پس از کشف ابوظبی دلشان میخواست حتما یک فیلم در این مکان بسازند، اعلام کردهاند کار فیلمبرداری از ۱۸ فوریه شروع میشود.
خبر ساخت فیلم دیروز سهشنبه در بازار فیلم اروپایی برلیناله اعلام شد.
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