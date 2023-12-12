به گزارش خبرنگار مهر، میثم معزی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: بر اثر آلودگی هوا در هفته جاری روزانه به طور متوسط ۵۵۰ تا ۶۰۰ نفر به مراکز درمانی استان خوزستان مراجعه کردند که دیروز با مراجعه ۶۰۰ نفر بیشترین آمار ثبت شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: مراجعان با حال عمومی مساعد از بیمارستان‌ها مرخص شدند و بستری طولانی مدت و یا در بخش مراقبت‌های ویژه گزارش نشده است؛ همچنین در روزهای با آلودگی شدیدتر، آمار مراجعان تنفسی نسبت به روز قبل از آن ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی اظهار کرد: بیشتر افراد مراجعه کننده دارای سابقه بیماری‌های قلبی و ریوی، کودکان، سالخوردگان و افراد تحت درمان با داروهای تنفسی و دارای نقص ایمنی بودند.