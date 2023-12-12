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۲۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۷

در مصاحبه‌هایی با شبکه‌های «سی‌ان‌ان» و «ان‌بی‌سی»؛

جان کربی: از تعداد بسیار زیاد تلفات غیرنظامیان در غزه خبر داریم

جان کربی: از تعداد بسیار زیاد تلفات غیرنظامیان در غزه خبر داریم

هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید امروز اعلام کرد: از تعداد بسیار زیاد تلفات غیرنظامیان در غزه خبر داریم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، «جان کربی» هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید امروز سه شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی ان ان» با طرح ادعایی مضحک و عوام فریبانه مدعی شد: طرف اسرائیلی پیامی درباره تلفات غیرنظامیان و محدود کردن آسیب‌ها به زیرساخت‌های غیرنظامی دریافت کرده است!

هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت: ما از تعداد بسیار زیاد تلفات غیرنظامیان خبر داریم و به فشار بر اسرائیل برای کاهش این تلفات ادامه خواهیم داد! ما به همکاری با اسرائیل برای انجام عملیات‌هایش علیه حماس ادامه خواهیم داد.

«جان کربی» در مصاحبه دیگری با شبکه تلویزیونی «ان بی سی» افزود: ما بسیار نگران گسترش درگیری‌ها هستیم و نمی‌خواهیم جبهه دومی را در شمال بین اسرائیل و لبنان ببینیم. در حال کار با چند کشور برای تقویت نیروهای عملیاتی دریایی برای محافظت از کشتیرانی تجاری در دریای سرخ هستیم. به طور علنی و خصوصی به شرکای خود و نیز ایران گفته ایم که نمی‌خواهیم شاهد درگیری‌های بیشتری در منطقه باشیم.

وی در ادامه اضافه کرد: به تلاش‌های مان برای رسیدن به یک آتش بس جدید در غزه ادامه می‌ دهیم؛ موضوعی که به ما امکان می‌ دهد اسیران بیشتری را آزاد کنیم. نمی‌ دانم چقدر به برقراری آتش‌ بس در غزه نزدیک هستیم، اما می‌ توانم تأیید کنم که با عزم راسخ کار می‌ کنیم!

کد مطلب 5965125

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
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      آقای جان کربی،انتقام یکایک کودکان مظلوم فلسطین را ازتون میگیریم وبه این راحتی رهایتان نمیکنیم،مگربه حرف است،کشتاربیش از۵هزار فقط کودک فلسطینی وغزه،انتقام میگیریم ،درعین حالی که انتقام حاج قاسم مانندچک سفید امضا وغیرثبت تاریخ روی آن ،دردست ماست،دیر یازوددارد ولی سوخت وسوز ندارد.

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