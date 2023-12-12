به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با ادامه حمله رژیم صهیونیستی به غزه کشتار بی‌رحمانه فلسطینیان در این منطقه از یک سو و سخنان نتانیاهو درباره احتمال جنگ با کرانه باختری از سوی دیگر، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به چندین منطقه کرانه باختری یورش بردند.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به جنین و اردوگاه این شهر در کرانه باختری یورش بردند و مبارزان فلسطینی نیز با آنان مقابله کرده و درگیر شدند. در جریان این یورش یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید و یک جوان فلسطینی دیگر نیز بر اثر برخورد ترکش زخمی شد.

علاوه بر این نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بیمارستان دولتی جنین را محاصره و عبور و مرور خودروهای امدادی را مختل کردند. همچنین صدای انفجاری شدید در شهر جنین به گوش رسیده است.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جریان یورش به جنین شمار زیادی از فلسطینی‌ها را نیز بازداشت کردند.

در غرب طولکرم و ورودی «نتسانی عوز» نیز مبارزان مقاومت با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به صورت مسلحانه درگیر شدند.

روستای «مادما» در جنوب نابلس نیز شاهد یورش نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از چند محور بود. خبرنگار الجزیره گزارش داد که نظامیان صهیونیست در جریان یورش به این روستا ۴ فلسطینی را بازداشت کرده و به سوی خانه شهروندان فلسطینی گلوله گاز اشک‌آور پرتاب کرده‌اند.