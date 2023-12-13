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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۳

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران خبر داد؛

افزایش ۲ میلیون بشکه‌ای ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام در خارگ

افزایش ۲ میلیون بشکه‌ای ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام در خارگ

بوشهر- مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران گفت: با اتمام تعمیرات مخازن ۲۵ و ۲۶ این پایانه، ۲ میلیون بشکه به ظرفیت ذخیره سازی این پایانه افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غریبی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از پایانه نفتی خارگ اظهار داشت: برنامه‌های مختلفی در راستای پایداری و تقویت ذخیره‌سازی و صادرات نفت در جزیره خارگ انجام شده است.

وی با اشاره به نقش مهم پایانه‌های نفتی در تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های مهمی شامل پهلوگاه‌ها، بازوهای بارگیری، خطوط لوله جریانی، مخازن ذخیره‌سازی و سامانه‌های اندازه‌گیری در اختیار است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران تصریح کرد: به‌روز بودن، چابکی و آمادگی پایانه نفتی نقش مهمی در انجام مأموریت‌های محوله دارد که در این راستا از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌شود.

کد مطلب 5965808

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