به گزارش خبرنگار مهر، عباس غریبی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از پایانه نفتی خارگ اظهار داشت: برنامههای مختلفی در راستای پایداری و تقویت ذخیرهسازی و صادرات نفت در جزیره خارگ انجام شده است.
وی با اشاره به نقش مهم پایانههای نفتی در تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز خاطرنشان کرد: زیرساختهای مهمی شامل پهلوگاهها، بازوهای بارگیری، خطوط لوله جریانی، مخازن ذخیرهسازی و سامانههای اندازهگیری در اختیار است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران تصریح کرد: بهروز بودن، چابکی و آمادگی پایانه نفتی نقش مهمی در انجام مأموریتهای محوله دارد که در این راستا از همه ظرفیتها استفاده میشود.
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