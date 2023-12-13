حسین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آبرسانی به ۳۷ روستا در قالب طرح محرومیت زدایی، تعداد روستای های برخوردار از آب آشامیدنی در استان تا پایان امسال به عدد ۵۰ می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: پروژه‌های آبرسانی به ۱۳ روستا به بهره برداری رسیده و میزان پیشرفت فیزیکی در ۱۷ روستا ۹۰ درصد و در ۱۸ روستا ۷۰ درصد است.

وی اظهار کرد: ۴۴ هزار و۱۴۰ نفر جمعیت روستایی ساکن در شهرستان‌های نیشابور، تایباد، باخرز، تربت جام، خواف، جوین، سرخس، صالح آباد، قوچان، زاوه، بردسکن، رشتخوار، فیروزه و کلات از مزایای این پروژه‌ها است که با همکاری قرار گاه امام حسن مجتبی (ع) در حال اجرا است.

امامی از فعال بودن پروژه‌ها خبر داد و تعهد استان در اجرای طرح محرومیت زدایی دولت سیزدهم را آبرسانی به ۱۲۱ روستا اعلام کرد که حدود نیمی از این روستاها تا پایان سال از فهرست مناطق مواجه با تنش آبی خارج می‌شوند.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی اعتبار فاز اول طرح آبرسانی به روستاهای دارای تنش در خراسان رضوی ۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال است که تاکنون دو هزار و ۸۱۳ میلیارد ریال آن پرداخت و هزینه شده است.

وی بیان کرد: با اجرای مرحله دوم طرح محرومیت زدایی، تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان تا سه سال آینده تحت پوشش آب شرب پایدار قرار می‌گیرند.