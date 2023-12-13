هشدار اسپانیا نسبت به ادامه کمک مالی به اوکراین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ال پایس، خوزه مانوئیل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، هشدار داد که منابع مالی اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین محدود است و این اتحادیه برای ادامه کمک به کی‌یف با مشکل مالی مواجه است.

وی طی مصاحبه‌ای درباره اختصاص یک بسته ۵۰ میلیارد یورویی کمک مالی دیگر به اوکراین از سوی اتحادیه اروپا، گفت ما هنوز در مراحل اولیه مذاکره و بحث درباره چهارچوب این بسته کمکی هستیم. اوکراین نیازهای مهمی داشته که ما تا کنون آنها را تأمین کرده‌ایم. اما منابع ما هم محدود است و باید اولویات‌ها را مد نظر قرار داد.

این مقام اسپانیایی ادامه داد: با وجود آنکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافق تداوم کمک به اوکراین تا زمان مقتضی هستند اما درگیری بین نیروهای مقاومت فلسطینی و رژیم صهیوینیستی توجهات را به خود جلب کرده است.

وی گفت راه حل پایان مناقشه در اوکراین تصمیمی است که فقط باید از سوی روسیه گرفته شود.