  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

معاون جهاد کشاورزی اردبیل:

توزیع گوشت گرم تنظیم بازار در فروشگاه‌های منتخب اردبیل آغاز شد

اردبیل- معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: تامین و توزیع گوشت گرم تنظیم بازار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و منتخب اردبیل آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین عطایی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان اردبیل اظهار کرد: گوشت گرم گاوی با قیمت مصوب تنظیم بازار با هدف تأمین رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان و رونق سبد خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و منتخب استان توزیع می‌شود.

وی افزود: این طرح که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، اتحادیه دامداران استان و کشت و صنعت در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز استان اردبیل از ۲۰ آذر ماه شروع شده و تا اطلاع ثانوی همچنان ادامه دارد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: با تمهیدات اتخاذ شده روزانه بین ۲ الی تن ۳ تن در این طرح گوشت استحصالی در کشتارگاه مطابق اصول و ضوابط بهداشتی به صورت بسته‌بندی ۲ کیلوگرمی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و منتخب جهت توزیع و عرضه به مصرف کنندگان ارسال می‌شود.

عطایی با بیان اینکه قیمت مصوب تنظیم بازار هر کیلو گرم گوشت قرمز مخلوط ۵ تکه در این طرح ۴۰۵ هزار تومان برای مصارف خانوار است، خاطرنشان کرد: بازرسان کالاهای اساسی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بر رعایت قیمت مصوب فروش در بازار اعمال نظارت می‌کنند.

