  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸

رئیس فدراسیون فوتبال:

مسابقات بین‌المللی فوتسال در اردبیل برگزار می‌شود

مسابقات بین‌المللی فوتسال در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل - رئیس فدراسیون فوتبال گفت: مسابقات بین‌المللی فوتسال با توجه به داشتن سالن ورزشی استاندارد در اردبیل برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار اردبیل با بیان اینکه: فوتبال پدیده‌ای است که میلیون‌ها نفر را به ورزشگاه‌ها می‌کشاند، اظهار کرد: مسابقات بین‌المللی فوتسال با توجه به داشتن سالن ورزشی استاندارد در اردبیل برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان اردبیل در فوتبال افزود: فدراسیون فوتبال برای راه‌اندازی کمپ تیم ملی در شهرستان سرعین آمادگی دارد و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با بیان اینکه از تشکیل تیم فوتبال ساحلی در استان اردبیل حمایت می‌کنیم، گفت: فوتبال اردبیل با داشتن بزرگانی همچون علی دایی و کریم انصاری‌فرد زبانزد خاص و عام است.

سیدحامد عاملی، استاندار اردبیل نیز در این دیدار با بیان اینکه راه‌اندازی کمپ تیم ملی در سرعین می‌تواند توسعه فوتبال اردبیل را در پی داشته باشد، ادامه داد: اردبیل می‌تواند با راه‌اندازی این کمپ میزبان برگزاری اردوهای تیم ملی و تیم‌های باشگاهی باشد.

وی خواستار برگزاری جلسات با فدراسیون فوتبال برای پیشبرد اهداف توسعه فوتبال استان شد و خاطرشنان کرد: تیم فوتبال ساحلی هم در استان تشکیل می‌شود.

