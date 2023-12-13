به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار اردبیل با بیان اینکه: فوتبال پدیدهای است که میلیونها نفر را به ورزشگاهها میکشاند، اظهار کرد: مسابقات بینالمللی فوتسال با توجه به داشتن سالن ورزشی استاندارد در اردبیل برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای استان اردبیل در فوتبال افزود: فدراسیون فوتبال برای راهاندازی کمپ تیم ملی در شهرستان سرعین آمادگی دارد و حمایتهای لازم را انجام میدهد.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با بیان اینکه از تشکیل تیم فوتبال ساحلی در استان اردبیل حمایت میکنیم، گفت: فوتبال اردبیل با داشتن بزرگانی همچون علی دایی و کریم انصاریفرد زبانزد خاص و عام است.
سیدحامد عاملی، استاندار اردبیل نیز در این دیدار با بیان اینکه راهاندازی کمپ تیم ملی در سرعین میتواند توسعه فوتبال اردبیل را در پی داشته باشد، ادامه داد: اردبیل میتواند با راهاندازی این کمپ میزبان برگزاری اردوهای تیم ملی و تیمهای باشگاهی باشد.
وی خواستار برگزاری جلسات با فدراسیون فوتبال برای پیشبرد اهداف توسعه فوتبال استان شد و خاطرشنان کرد: تیم فوتبال ساحلی هم در استان تشکیل میشود.
