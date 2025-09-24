افتتاح زمین ورزشی در یکی از روستاهای استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کنعانی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه زمین چمن مصنوعی فوتسال در روستای لنبر اظهار کرد: تقارن دو مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس نمادی از هم‌افزایی تعهد و تخصص است.

وی با بیان اینکه این هفته فرصتی مغتنم برای تجلیل از مقام شامخ معلمان و حماسه‌سازان هشت سال دفاع مقدس است، افزود: اخذ مجوز برای احداث استخر شنای دانش‌آموزی، ساخت مدارس جدید در شهر و روستا، اخذ مجوز برای ۲۵ هزار مترمربع آسفالت مدارس و احداث زمین‌های چمن مصنوعی از جمله اقدامات دیگری است که انجام داده‌ایم.

وی همچنین به جذب اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی از سازمان نوسازی مدارس کشور جهت تجهیز مدارس اشاره کرد و گفت: این پروژه‌های مهم گامی دیگر در راستای بهبود فضای آموزشی و ارتقای سطح کیفی تحصیل در شهرستان‌های خلخال و کوثر است. امیدواریم با تکمیل این طرح‌ها، شرایط بهتری برای دانش‌آموزان عزیز فراهم شود.

کنعانی در ادامه گفت: افتتاح این زمین چمن مصنوعی نه تنها نمادی از همدلی و مشارکت مردمی است، بلکه نشان از عزم و اراده مشترک در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی در مناطق روستایی دارد و گامی مهم در جهت تقویت توانمندی‌های جسمی و روحی دانش‌آموزان به شمار می‌آید.