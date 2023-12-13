برتری گل گهر میهمان در نیمه اول مقابل صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم‌های صنعت نفت آبادان و گل گهر سیرجان از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه ۲۲ آذرماه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد که این دیدار در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود گل گهر میهمان به پایان رسید. علیرضا کوشکی (۱۲) گلزن نیمه اول این دیدار بود.

بهنام برزای از گل گهر سیرجان توسط کوپال ناظمی با کارت زرد جریمه شدند.

ترکیب گل‌گهر و صنعت نفت آبادان

اوزونیدیس سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر محمدرضا اخباری، ابوالفضل رزاق‌پور، مسیح زاهدی، علیرضا آرتا، بهنام برزای، علیرضا علیزاده، احمدرضا زنده روح، علی اصغر عاشوری، سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی، روبرتو تورس را برای این دیدار راهی میدان کرد.

عبدالله ویسی هم در تیم فوتبال صنعت نفت آبادان فهد طالب، یوسف وکیا، میثم تهی دست، فیاض میردورقی، حسین سنگرگیر، مهدی داغر، امیرمحمد پناهی، طالب ریکانی‌، رحیم آلبوغبیش (۱۱- رضا امانی نژاد)، یوسف کی شمس، علی یوسف در ترکیب اصلی قرار داد.

برتری گل گهر میمهان در نیمه اول

این دیدار در حالی در هوای ابری آبادان به مصاف هم رفتند پیروزی در این دیدار برای گل گهری ها رو نفتی‌ها اهمیت بالایی داشت. دو تیم پایاپای کار می‌کردند تا روزنه‌ای را برای رسیدن به دروازه یکدیگر پیدا کنند. در ادامه این شاگردان اوزونیدیس بودند که با ایجاد موقعیت خوب توسط علیرضا کوشکی در دقیقه ۱۲ به گل رسیدند تا یک بر صفر از میزبان پیش بیافتند. بعد از گل سیرجانی‌ها بازی را مدیریت کردند تا گلی را دریافت نکنند.

در دقیقه ۳۶ بازی در یک نبرد هوایی بازیکن دو تیم از ناحیه سر با یکدیگر برخورد کردند که شدت برخورد باعث شد تا داور برای مداوای بازیکنان دو تیم بازی را برای دقایقی متوقف کند. در ادامه هم دو تیم بازی را باز هم پایاپای پیش بردند تا نیمه اول این دیدار با برتری گل گهری ها به پایان برسد.