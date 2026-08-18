نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو نسبتاً پایدار تا چهارشنبه در خراسان‌شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی افزود: پدیده غالب طی این مدت افزایش باد در ساعات بعدازظهر و گاهی افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز پنجشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و از اواخر وقت به‌تدریج افزایش ابر رخ می‌دهد.

داداشی بیان کرد: روز جمعه با عبور امواج کم‌ارتفاع سطوح میانی جو و به دنبال آن افزایش رطوبت و تقویت شاخص‌های همرفتی، از ساعات بعدازظهر در برخی نقاط، به‌ویژه نیمه شمالی خراسان‌شمالی، رگبار و رعدوبرق و با احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: از لحاظ دمایی تا روز پنجشنبه تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود و از روز جمعه با افزایش ابر و شمالی شدن جریانات، کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دمای بیشینه قابل انتظار است.