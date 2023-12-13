نکونام:ازجنس خودشان هستیم و کار را بلدیم/ ۵ تیم از سقف عبور کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال از هفته پنجم بیست و سومین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۶:۱۵ روز پنجشنبه ۲۳ آذر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

پرسپولیس را آنالیز خواهیم کرد

جواد نکونام در نشست خبری پیش از این بازی که امروز چهارشنبه در سالن کنفرانس کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار شد گفت: مثل تمام بازی‌ها سعی می‌کنیم تیم حریف را آنالیز کنیم و از نقاط ضعف و قوت آنها ایده داشته باشیم. دیداری است که نیاز به تمرکز بالا دارد. این را به بازیکنان هم گفتم. امیدوارم بازی جذابی برای هواداران باشد.

شیطنت ها ما را از مسیرمان دور کرد

سرمربی استقلال تهران افزود: دنبال بردن در این بازی هستیم. امیدوارم عملکرد خوبی داشته باشیم. ما بعضی اوقات با برخی شیطنت‌ها از مسیرمان جدا می شویم. ما تغییر مدیرعامل داشتیم و نتوانستیم آنطور که می خواستیم تیم را حمع کنیم. آن موقع کسی انتظار قهرمانی نداشت اما تا به صدر جدول آمدیم این فشارها به وجود آمد.

وی ادامه داد: نمی دانم چرا از بقیه تیم‌ها که از ابتدای فصل تا همین الان که لیست را خالی و پر می‌کنند از این موضوع که باید قهرمان شود صحبت نمی‌کنند. صحبت فوتبالی می‌کنم. پارسال لیست ما ۱۹ بازیکن به همراه چند بازیکن زیر ۲۳ سال بود و همه این فشارها فرق می‌کرد.

مثل سال قبل پرمهره نیستیم

وی در خصوص صدرنشینی غیر منتظره که ابتدای فصل کسی فکرش را هم نمی کرد اما حالا این تیم مدعی قهرمانی است تاکید کرد: پارسال تیم فوق العاده ای که با آن همه ستاره وجود داشت نتیجه نگرفت اما الان که متاسفانه آن تیم خوب و پر مهر نشدیم چنین مواردی مطرح می شود. باز هم به هواداران تاکید می کنم خیلی باید باهوش باشیم.

ابزار نداریم

نکونام ادامه داد: فوتبال نیاز به ابزار دارد. ما هیچ ابزاری نداریم. بازیکنان زحمت کشیدند و با تمام وجود در هر بازی بودند. من اصلا به جدول نگاه نمی کنم که چند امتیاز داریم. هر بازی برایمان مهم است و باید پیروز شویم.

هاشمی نسب را همه می شناسند

نکونام در خصوص حاشیه های نیمکت دو تیم برای برگزاری دربی ۱۰۲ و همچنین تقابل دوباره او به همراه مهدی هاشمی نسب با پرسپولیسی ها که پر حاشیه بوده است تاکید کرد: دربی های دیگر را کاری ندارم چه اتفاقاتی افتاده است. شرایط خاصی داشته است. مهدی هاشمی نسب را هم همه می شناسند. رک و صریح حرفش را می زند. تا موقعی که کسی عملی نکند او عکس العمل ندارد. بازی پارسال و دیدار دو روز پیش تمام شده است و بازی فردا دیداری جدید است.

تعطیلات به نفع برخی تیم ها شد

سرمربی آبی پوشان در خصوص تاثیر مصدومان در ترکیب این تیم برای بازی با پرسپولیس گفت: قطعا همینطور است. موقعی که اول فصل دوست داشتم تیمم پر مهره باشد برای چنین روزهایی پیش بینی کرده بودیم. در تمام تعطیلات لیگ می توانیم بگوییم چقدر مصدوم داشتیم. این تعطیلات فقط به نفع تیم هایی شد که در لیگ قهرمانان آسیا بازی داشتند. ما از سازمان لیگ خواستیم یک روز بازی ما را جلوتر بیندازند این اتفاق نیفتاد. این شرایط به تیم ضربه زد. در بازی قبلی مصدوم دادیم اما خوشبختانه امروز دو بازیکنی که آسیب دیده بودند البته تمرین کردند تا فردا درباره آنها تصمیم بگیریم.

در مورد تیم حریف صحبت نمی کنم

او درباره تاثیر تفاوت بازیکن گیری استقلال با پرسپولیس در اول فصل و تاثیر کمک مالی هوادار رقیب در این امر گفت: دنبالش هستیم. خودشان تایید کردند. من صحبتی درباره تیم حریف ندارم. درباره این موضوع کمیته انضباطی نظر می دهد. با این سقف بودجه و تعداد بازیکن فوتبال ما چند سال دیگر بیشتر دوام نمی اورد.

۵ تیم سقف را رعایت نکردند

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: شرایط خوبی نیست. فوتبال را باید قانون های فوتبالی بنویسند. باید قراردادها را کنترل کنیم. هر باشگاهی می تواند پول زیاد و کم دهد. من صراحتا می گویم پنج تیم رعایت نکردند.

هیچ نگرانی برای دربی ندارم

نکونام درباره حساست های نیمکت دو تیم گفت: من برای بازی فردا هیچ نگرانی نداریم چون از جنس خودشان هستیم و هر چیزی را بلدیم. با دربی قبلی رخ ندهد. به هر حال امیدوارم داور مثل داوری که در جشن آنها بود اتفاق نیفتد.

نکونام درباره استفاده از سیستم داور ویدئویی تصریح کرد: قبل از آمدن به من گفتند VAR داریم و ما خوشحالیم. آنچه مهم است رعایت عدالت در این زمینه است.

واکنش به کسر امتیاز از استقلال

نکونام درباره برخی صحبت‌های جهت دار مدعی شد: بازیکنان دو تیم وقتی به زمین بیایند، مشخص می‌شود که قیمت‌ها چگونه است. تاییدیه هوادار میلیونی هم مشخص است و همه چیز روی میز است. اینکه یک امتیاز یا چند امتیاز کم شود بر عهده افرادی است که تصمیم گیرنده هستند.کسانی که وقتی با سوالاتی می روند و به باشگاه ما توهین می کنند. احترام ها باید حفظ شود.

نکونام درباره اینکه گل محمدی در دربی های گذشته به سینه داور ضربه زد اما اتفاق خاصی برایش رخ نداد ادامه داد: کاملا هم مشخص است. اگر VAR باشد حداقل چنین اتفاقی نمی افتد. من سال های قبل به عنوان هوادار استقلال بازی را می دیدم و حالا هم که مربی هستم همیشه این مسایل به ضررش بوده است و علیه استقلال سوت می زدند. امیدوارم با VAR همه چیز عادلانه شود.

چالش هایی وجود دارد

نکونام درباره احتمال تنش روی نیمکت ها خاطرنشان کرد: بحث هایی می شود مثل شما خبرنگاران که با همکار بغلی خودتان چالش دارید پس ما می دانیم چنین چالش هایی وجود دارد.

خیلی دربی ها زیبا نشده

سرمربی استقلال در پایان درباره اینکه معمولا دربی‌ها زیبا نیستند و آیا فردا بازی هجومی از استقلال خواهیم دید؟ گفت: چرا این سوال را از رقیب نمی‌پرسید؟ حالا این همه داربی‌ها زیبا نشده چرا این بار به دنبال زیبا شدن داربی هستید؟