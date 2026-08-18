تغییر رویکرد سازمان اموال تملیکی با تمرکز بر مولدسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، احسان عسکری در دومین روز سفر به اردبیل در جلسه شورای همکاران اداره کل اموال تملیکی استان حضور یافت و پیشنهادات و دغدغه های مطرح شده از سوی همکاران را شنید و پاسخ داد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع، بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های موجود و استفاده بهینه از امکانات و فرصت‌های استان برای ایجاد درآمدهای پایدار تأکید کرد و کاهش هزینه‌ها را در کنار افزایش درآمد، یکی از محورهای مهم در مدیریت سازمان عنوان کرد.

عسکری همچنین بر لزوم ایجاد نظم و انسجام بیشتر در حوزه‌های مالی و درآمدی تأکید کرد و گفت: مدیریت دقیق فرآیندهای مالی، کنترل هزینه‌ها و برنامه‌ریزی برای افزایش درآمد باید به‌صورت هماهنگ و در چارچوب یک برنامه مشخص دنبال شود.

وی در ادامه با اشاره به تغییر ماهیت فعالیت‌های سازمان، بر ضرورت نگاه جدید به مأموریت‌ها و وظایف محوله تأکید کرد و حوزه مولدسازی را یکی از محورهای مهم فعالیت‌های پیش‌روی سازمان دانست.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تأکید بر ضرورت همگامی مجموعه با مأموریت‌های جدید، خواستار برنامه‌ریزی و ارائه ایده‌های اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی شد و بر نقش مدیران و کارکنان در شناسایی فرصت‌ها، بهبود فرآیندها و تحقق اهداف سازمان تأکید کرد.

وی همچنین برنامه‌ریزی، تولید فکر و استفاده از ظرفیت کارشناسی کارکنان را از الزامات حرکت سازمان در مسیر مأموریت‌های جدید عنوان کرد و بر ضرورت تبدیل ایده‌ها به برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا در استان تأکید داشت.

در ابتدای این نشست، کارکنان اداره کل استان بر ضرورت بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی استان با هدف ارتقای انگیزه و بهره‌وری همکاران تأکید کردند. همچنین ایجاد ظرفیت‌های لازم برای ارتقای پست سازمانی کارکنان و فراهم شدن زمینه رشد شغلی وتوجه به وضعیت معیشتی و تقویت حمایت‌های رفاهی از دیگر موضوعات مطرح شده بود.