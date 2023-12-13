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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱:۳۰

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز:

۱۷ تن مکمل خوراک دام غیر قابل مصرف در اهواز معدوم شد

۱۷ تن مکمل خوراک دام غیر قابل مصرف در اهواز معدوم شد

اهواز- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز گفت: در راستای حفظ و حراست از سرمایه‌های دامی ۱۷ تن خوراک دام غیر قابل مصرف در اهواز معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی قریشی از کشف و معدوم سازی ۱۷ تن مکمل خوراک دام غیر قابل مصرف در صنعت پرورش طیور، آبزیان و دام در شهرستان اهواز خبر داد و بیان کرد: با انجام بازرسی‌های دوره‌ای بهداشتی دامپزشکی از کارخانه‌های تولید خوراک دام شهرستان اهواز، کارشناسان واحد نظارت بر فرآورده‌های خام دامی و مواد غذایی این اداره پس از کشف محموله مذکور که از تاریخ انقضا آن گذشته بود نسبت به ضبط موقت آن اقدام کردند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز اضافه کرد: پس از ارجاع موضوع به مراجع قضائی، ۱۷ تن خوراک دام غیر قابل مصرف از چرخه مصرف در صنعت دام و طیور خارج شد.

وی تاکید کرد: دامداران و پرورش دهندگان دام و طیور شهرستان در هنگام خرید هر نوع خوراک و مکمل‌های دام و طیور به نشان دامپزشکی و تاریخ انقضای این محصولات توجه کافی داشته باشند.

کد مطلب 5966200

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