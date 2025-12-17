به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی قریشی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و تشدید نظارتها بر مراکز نگهداری فرآوردههای خام دامی، بازرسیهای مشترک دامپزشکی شهرستان اهواز با همکاری نمایندگان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی، بهصورت مستمر از سردخانههای سطح شهرستان انجام شد.
وی افزود: در جریان یکی از این بازدیدها، دو تن مرغ کشتار روز با تاریخ مصرف منقضیشده شناسایی شد که به دلیل عدم انطباق با ضوابط و مقررات بهداشتی، بلافاصله ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
قریشی با اشاره به تشکیل پرونده برای واحد متخلف گفت: پرونده این تخلف برای رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز تأکید کرد: سلامت عمومی جامعه خط قرمز دامپزشکی است و با هرگونه تخلف بهداشتی بدون اغماض برخورد میشود.
وی در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید، به مهر تأیید دامپزشکی و تاریخ تولید و انقضا توجه کرده و در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش دهند.
