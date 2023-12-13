وقوع تصادف منجر به فوت و جرح در محور امیر آباد به جونقان

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامعلی نوربخش شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در اثر برخورد یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه کامیون در محور امیرآباد به جونقان دو نفر فوت و یک نفر مجروح شد.

وی افزود: برابر نظر کارشناس تصادفات علت همه این تصادف تجاوز به چپ از خط وسط راه تشخیص داده شده است.

رئیس پلیس‌راه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به دو طرفه بودن اکثر جاده‌های استان، تصادفات رخ به رخ که ناشی از سبقت غیر مجاز و تجاوز به چپ از خط وسط راه است، مهم‌ترین عامل تصادفات منجر به فوت و جرح در این محورها است.

نوربخش عنوان کرد: محور امیر آباد جونقان یکی از محورهای پر تصادف در چهارمحال و بختیاری است، روز گذشته هم برخورد دو دستگاه سواری پراید و سمند در این محور، منجر به جان باختن سه نفر از معلمان استان شد.

وی خاطرنشان کرد: به رانندگانی که قصد حرکت در این مسیر و سایر محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری را دارند توصیه می‌کنم ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هر گونه عجله و شتابزدگی در رانندگی خودداری نموده، از سبقت و سرعت غیر مجاز پرهیز کنند و همواره با سرعت مطمئنه حرکت نمایند.