نگرانی صدراعظم آلمان از احتمال کاهش حمایت جهانی از اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی در پارلمان آلمان گفت: «همه داده‌ها نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین بیش از هر زمان دیگری مصمم است اوکراین را از نظر نظامی به زانو درآورد.

وی افزود: او روی کاهش حمایت بین المللی از اوکراین حساب باز کرد و «مایه تأسف است که ما نمی‌توانیم خطر موفقیت این محاسبات را دور کنیم».

شولتس همچنین در نشستی خبری مشترک خود با وزیران دارایی و اقتصاد آلمان که برای بحران بودجه مالی آلمان گرد هم آمده بودند با اعلام کمک مالی و نظامی برلین از نظام کی‌یف اعلام کرد که در بسته حمایت مالی خود در نظر داریم که ۸ میلیارد یورو برای تأمین تسلیحات، کمک مالی به بودجه اوکراین و احتمالاً بیش از ۶ میلیارد یورو برای حمایت از پناهندگان اوکراینی در بودجه مالی آتی خود اختصاص دهیم.

شولش در ادامه به اختلافات بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در ایالات متحده در مورد کمک‌های بیشتر به اوکراین و همچنین عدم اجماع در اتحادیه اروپا در مورد اقدامات برای تثبیت بودجه اوکراین اشاره کرد.

کاخ سفید اعتراف کرد که بودجه‌اش برای حمایت از اوکراین رو به اتمام است و درخواست ۶۰ میلیارد دلار بیشتر در کنگره متوقف شده است.