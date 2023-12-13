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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۳۰

نگرانی صدراعظم آلمان از احتمال کاهش حمایت جهانی از اوکراین

نگرانی صدراعظم آلمان از احتمال کاهش حمایت جهانی از اوکراین

صدراعظم آلمان در نطقی در پارلمان این کشور از احتمال کاهش حمایت بین المللی از اوکراین و محقق شدن گام به گام اهداف کرملین در اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی در پارلمان آلمان گفت: «همه داده‌ها نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین بیش از هر زمان دیگری مصمم است اوکراین را از نظر نظامی به زانو درآورد.

وی افزود: او روی کاهش حمایت بین المللی از اوکراین حساب باز کرد و «مایه تأسف است که ما نمی‌توانیم خطر موفقیت این محاسبات را دور کنیم».

شولتس همچنین در نشستی خبری مشترک خود با وزیران دارایی و اقتصاد آلمان که برای بحران بودجه مالی آلمان گرد هم آمده بودند با اعلام کمک مالی و نظامی برلین از نظام کی‌یف اعلام کرد که در بسته حمایت مالی خود در نظر داریم که ۸ میلیارد یورو برای تأمین تسلیحات، کمک مالی به بودجه اوکراین و احتمالاً بیش از ۶ میلیارد یورو برای حمایت از پناهندگان اوکراینی در بودجه مالی آتی خود اختصاص دهیم.

شولش در ادامه به اختلافات بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در ایالات متحده در مورد کمک‌های بیشتر به اوکراین و همچنین عدم اجماع در اتحادیه اروپا در مورد اقدامات برای تثبیت بودجه اوکراین اشاره کرد.

کاخ سفید اعتراف کرد که بودجه‌اش برای حمایت از اوکراین رو به اتمام است و درخواست ۶۰ میلیارد دلار بیشتر در کنگره متوقف شده است.

کد مطلب 5966415

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