جزییات مراسم خاکسپاری شهدای گمنام در فارس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار سعید کوشکی جهرمی در تشریح جزئیات مراسم خاکسپاری شهدای گمنام در استان فارس گفت: پیکر مطهر شهیدان گمنام دوران دفاع مقدس از ۱۵ آذر ماه میهمان مردم استان فارس بودند و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، رزمایش فرهنگی استقبال از شهدا در ۲ هزار نقطه استان برگزار شد یا در حال برگزاری است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس خاطرنشان کرد: مراسم وداع با شهدای گمنام شنبه ۲۵ آذر ماه همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س) همراه با نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

سردار کوشکی با بیان اینکه پیکر مطهر شهدای گمنام روز شهادت حضرت زهرا (س) بر روی دست مردم شهیدپرور شهر شیراز تشییع خواهد شد، اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۲ شهید گمنام صبح یکشنبه ۲۶ آذر ماه همزمان با روز شهادت دخت پیامبر گرامی اسلام (ص) ساعت ۸ صبح از مقابل دانشگاه شیراز واقع در میدان ارم آغاز و به سمت بلوار ارم و میدان امام حسین (ع) ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در نهایت پس از سخنرانی حضرت آیت الله دژکام نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و ذکر مصیبت مداحان اهل بیت (ع) مراسم تشییع به پایان می‌رسد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس در خصوص تدفین پیکر مطهر شهدا نیز گفت: پیکر مطهر ۶ شهید گمنام پس از مراسم تشییع ۲۶ آذرماه در شش نقطه از استان یعنی فرودگاه بین‌المللی شهید آیت الله دستغیب (ره) شیراز، سازمان قضائی نیروهای مسلح استان فارس، دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی شهرستان اقلید، مؤسسه فرهنگی تربیتی امام علی (ع) شهرستان لارستان، شهر آشنا شهرستان خنج و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان خاکسپاری خواهند شد.

وی ادامه داد: مراسم خاکسپاری پیکر مطهر ۳ شهید گمنام دیگر نیز ۷ دی ماه همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) در شهر عماد شهر لارستان، مرکز آموزش شهید دستغیب (ره) فراجای جهرم و بوستان سعدی شهر ده‌بید صفاشهر پس از تکمیل شدن محل یادمان اجرا می‌شود.

سردار کوشکی از پیگیری خاکسپاری پیکر مطهر ۳ شهید گمنام در سه نقطه دیگر استان خبر داد و گفت: در صورت آماده شدن محل یادمان و اختصاص شهید از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور پیکر مطهر ۳ شهید گمنام نیز در شهر لپویی شهرستان زرقان، شهر اکبر آباد شهرستان کوار و مجتمع انتظامی شهید فعال فراجا شیراز خاکسپاری خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس در ادامه از همه مردم برای شرکت در مراسم تشییع شهدای گمنام و تکریم مقام شامخ شهدا دعوت کرد.

وی در پایان مشکل امروز جامعه را عدم ترویج سبک زندگی شهدا به صورت گسترده دانست و اضافه کرد: نیاز داریم سبک زندگی اسلامی و قرآنی در جامعه رواج پیدا کند؛ از این رو والدین و فعالان حوزه تعلیم و تربیت انتقال دهنده سبک زندگی شهدا و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به نسل جدید باشند.