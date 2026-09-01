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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

انفجار خودرو حامل مهمات در شمال غرب سوریه ۵ کشته برجای گذاشت

انفجار خودرو حامل مهمات در شمال غرب سوریه ۵ کشته برجای گذاشت

منابع سوری از انفجار خودرو حامل مهمات در شمال غرب سوریه خبر دادند که بر اثر آن شماری کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از انفجاری مهیب در ادلب خبر دادند.

منابع محلی از انفجار مهمات در غرب بنش در حومه ادلب خبر دادند.

از سوی دیگر در حالی که خبرنگار الجزیره گزارش داد که در انفجار انبار مهمات در بنش در حومه ادلب در شمال غرب سوریه دو نفر کشته و ۵ نفر نیز زخمی شده اند؛ یک منبع امنیتی سوری امروز سه شنبه به سانا گفت که یک خودرو حامل مهمات در شهر بنش در حومه ادلب منفجر شده است.

اداره شرایط اضطراری و مدیریت بحران در استان ادلب اعلام کرد که در پی این انفجار و براساس آمار اولیه، ۲ نفر کشته شدند. این نهاد به مجروح شدن ۵ نفر دیگر در پی این انفجار نیز اشاره کرد.

همزمان خبرنگار تلویزیون سوریه گزارش داد که شمار کشته شدگان انفجار خودرو حامل مهمات در شهر بنش ادلب به ۵ نفر افزایش پیدا کرده است.

کد مطلب 6934348

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