۵۵ کیلومتر فیبر نوری برای اردبیل تأمین شده است

داود شایقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خط انتقال دوم گاز به استان اردبیل به طول پروژه ۵۵ کیلومتر و قطر ۳۰ اینچ از اول مهرماه سال جاری آغاز شده و در پایان آذرماه سال آینده به اتمام می‌رسد.

وی مبلغ پروژه را ۱۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: احداث ۵۵ کیلومتر خط لوله ۳۰ اینچ، احداث ۲ مورد ایستگاه ارسال و دریافت توپک تمیزکننده، احداث ۲ مورد ایستگاه شیر بین راهی، احداث ۲ مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک، احداث شبکه مخابرات فیبر نوری به طول ۵۵ کیلومتر و تأمین و حمل لوله‌ها از اهم اقدامات اجرای این طرح است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل با بیان اینکه تهیه کلیه لوله‌ها از لوله‌سازی اهواز انجام شده است، تصریح کرد: حمل لوله‌ها از لوله‌سازی اهواز به کارخانه پوشش سلفچگان و حمل لوله‌های پوشش شده به محل پروژه در استان اردبیل و گیلان انجام شده است.

شایقی پیشرفت فعالیت‌‎های اجرایی را یادآور شد و افزود: ۵۴ هزار و ۳۴۰ متر برداشت اولیه مسیر، ۳۸ هزار و ۲۰۰ متر پیاده‌سازی آکس لوله‌ها، ۲۶ هزار و ۲۱۰ متر گرید و تسطیح مسیر، ۲۱ هزار و ۳۶۰ متر حفاری کانال، ۹ هزار و ۱۰۰ متر ورود لوله، ۹ هزار و ۱۰۰ متر ریسه لوله و جوشکاری لوله ۲ هزار و ۵۰۰ متر انجام شده است.

وی از انجام ۷۲۰ متر رادیوگرافی در مسیر انجام این طرح خبر داد و خاطرنشان کرد: لوله‌گذاری صفر متر وضعیت پیشرفت پروژه، مهندسی ۸۰.۱۶ درصد، خرید و تدارکات ۳۰.۲۹ درصد، ساخت و اجرا ۴۰.۱۸ درصد و پیشرفت کل پروژه ۲۴.۲۲ درصد است.

شایقی پیش‌بینی پیشرفت در زمان بازدید ۷۳.۱۶ درصد اعلام کرد و ادامه داد: در زمان بازدید این پیشرفت ۲۴.۲۲ درصد است و جلوتر از برنامه زمانبندی است.

وی نیروی انسانی مشغول در پروژه را به صورت مستقیم ۱۳۰ نفر و غیر مستقیم ۲۰۵ نفر اعلام کرد.

شایقی با اشاره به موانع اجرایی این پروژه اضافه کرد: وجود فیبر نوری در حریم اختصاصی خط لوله انتقال گاز و وجود خط لوله آب ۱۶۰ میلیمتر پلی‌اتیلن محور روستایی کوته‌کومه، وجود خط انتقال آب ۱۱۰ و ۱۶۰ میلیمتری پلی‌اتیلن محور روستایی باباعلی از موانع اجرای این پروژه است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل بیان کرد: صدور مجوز عبور از محدوده فرودگاه اردبیل برای اجرای این پروژه ضروری است که نیاز است تا مسئولان در این رابطه اهتمام جدی را داشته باشند.