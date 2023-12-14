  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۸

در راستای انتقال خط دوم گاز؛

۵۵ کیلومتر فیبر نوری برای اردبیل تأمین شده است

۵۵ کیلومتر فیبر نوری برای اردبیل تأمین شده است

اردبیل- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: برای اجرای خط انتقال دوم گاز به استان اردبیل، شبکه مخابرات فیبر نوری به طول ۵۵ کیلومتر تأمین و حمل لوله‌ها انجام شده است.

داود شایقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خط انتقال دوم گاز به استان اردبیل به طول پروژه ۵۵ کیلومتر و قطر ۳۰ اینچ از اول مهرماه سال جاری آغاز شده و در پایان آذرماه سال آینده به اتمام می‌رسد.

وی مبلغ پروژه را ۱۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: احداث ۵۵ کیلومتر خط لوله ۳۰ اینچ، احداث ۲ مورد ایستگاه ارسال و دریافت توپک تمیزکننده، احداث ۲ مورد ایستگاه شیر بین راهی، احداث ۲ مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک، احداث شبکه مخابرات فیبر نوری به طول ۵۵ کیلومتر و تأمین و حمل لوله‌ها از اهم اقدامات اجرای این طرح است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل با بیان اینکه تهیه کلیه لوله‌ها از لوله‌سازی اهواز انجام شده است، تصریح کرد: حمل لوله‌ها از لوله‌سازی اهواز به کارخانه پوشش سلفچگان و حمل لوله‌های پوشش شده به محل پروژه در استان اردبیل و گیلان انجام شده است.

شایقی پیشرفت فعالیت‌‎های اجرایی را یادآور شد و افزود: ۵۴ هزار و ۳۴۰ متر برداشت اولیه مسیر، ۳۸ هزار و ۲۰۰ متر پیاده‌سازی آکس لوله‌ها، ۲۶ هزار و ۲۱۰ متر گرید و تسطیح مسیر، ۲۱ هزار و ۳۶۰ متر حفاری کانال، ۹ هزار و ۱۰۰ متر ورود لوله، ۹ هزار و ۱۰۰ متر ریسه لوله و جوشکاری لوله ۲ هزار و ۵۰۰ متر انجام شده است.

وی از انجام ۷۲۰ متر رادیوگرافی در مسیر انجام این طرح خبر داد و خاطرنشان کرد: لوله‌گذاری صفر متر وضعیت پیشرفت پروژه، مهندسی ۸۰.۱۶ درصد، خرید و تدارکات ۳۰.۲۹ درصد، ساخت و اجرا ۴۰.۱۸ درصد و پیشرفت کل پروژه ۲۴.۲۲ درصد است.

شایقی پیش‌بینی پیشرفت در زمان بازدید ۷۳.۱۶ درصد اعلام کرد و ادامه داد: در زمان بازدید این پیشرفت ۲۴.۲۲ درصد است و جلوتر از برنامه زمانبندی است.

وی نیروی انسانی مشغول در پروژه را به صورت مستقیم ۱۳۰ نفر و غیر مستقیم ۲۰۵ نفر اعلام کرد.

شایقی با اشاره به موانع اجرایی این پروژه اضافه کرد: وجود فیبر نوری در حریم اختصاصی خط لوله انتقال گاز و وجود خط لوله آب ۱۶۰ میلیمتر پلی‌اتیلن محور روستایی کوته‌کومه، وجود خط انتقال آب ۱۱۰ و ۱۶۰ میلیمتری پلی‌اتیلن محور روستایی باباعلی از موانع اجرای این پروژه است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل بیان کرد: صدور مجوز عبور از محدوده فرودگاه اردبیل برای اجرای این پروژه ضروری است که نیاز است تا مسئولان در این رابطه اهتمام جدی را داشته باشند.

کد مطلب 5967008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها