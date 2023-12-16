جریمه در انتظار سرمربی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مواردی که در سال های اخیر با تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا از سوی سازمان لیگ اجرایی شده، برگزاری نشست های خبری قبل و بعد از بازی است که دیدارهایی که به میزبانی تهران برگزار می شود، نشست های آن در محل سازمان لیگ انجام می شود.

هر چند در این سال ها برخی سرمربیان از حضور در نشست های خبری خودداری کردند و یا حضور نیافتند و یا دستیاران خود را برای گفت و گو با رسانه ها فرستادند.

جواد نکونام یکی از مربیانی است که چندین نشست خبری را شرکت نکرده و همین امر باعث انتقاد سازمان لیگ شده است.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد سازمان لیگ قصد دارد جواد نکونام را به دلیل شرکت نکردن در نشست های خبری به ویژه نشست خبری قبل از دربی صد و دوم جریمه کند. البته نکونام نشست خبری خود را در محل تمرینات استقلال برگزار کرد اما از نگاه سازمان لیگ باید در سالن کنفرانس این سازمان حضور پیدا می کرد.