خط انتقال تخریبی آب در نور مرمت شد

بهزاد برارزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیل پنجشنبه شب سبب حرکت خط انتقال و قطع آب سه شهر نور، ایزدشهر و چمستان شده بود که با تلاش همکاران در اسرع وقت اتصال خط لوله برقرار شد.

وی با اظهار اینکه در حال حاضر ۱۰ دستگاه تانکر آبرسان در منطقه حضور دارد، گفت: برای رسیدن به پایداری نیاز به ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان است.

وی ادامه داد: بر اثر بارش شدید باران و سیلابی شدن رودخانه «حاجی ماهرود» نور بیش از ۸۰ متر از خط انتقال ۵۰۰ میلیمتری که آب آشامیدنی بیش از ۱۰ حلقه چاه را با دبی ۳۵۰ لیتر در ثانیه به مخزن «سلیاکتی» نور انتقال می‌داد تخریب و از مدار خارج شده بود.

بیژن پولادی فرماندار نور نیز از تعطیلی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی خبر داد و گفت: به دلیل قطع آب مدارس به صورت غیر حضور امروز برگزار می‌شود.