انتظار رشد نمادهای شاخص ساز در بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در هفته گذشته وضعیت نوسانی همراه با ریزش را تجربه کرد. انتظار می‌رود در هفته پیش رو وضعیت بهتری را تجربه کند.

معاملات روز چهارشنبه

شاخص کل بورس در انتهای معاملات چهارشنبه با ریزش ۳۱۷۳ واحدی مواجه شده و به جایگاه ۲ میلیون و ۱۵۸ هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد عدد ۴,۵۵۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۸% و نسبت به میانگین ماهانه ۱۹% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۱۶۶ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم ۱۱۶ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۴۳ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد ۱۸۳ میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد این صندوق‌ها می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید ۱۹۸ میلیارد تومان است که کاهش ۳۶ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۱۵ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۵۴ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم ۳۹۱ میلیارد تومان (۰.۹ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات ۳۵۳ میلیارد تومان (۰.۶ برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات ۳۴۴ میلیارد تومان (۰.۵ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

وضعیت بورس در هفته پیش رو

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار مهر گفت: انتظار می‌رود در اوایل هفته رفتاری مانند هفته گذشته در شروع داشته باشیم که رفته رفته کیفیت خریداران رشد کرده و تا پایان هفته چرخش را به سمت بالا تجربه کنیم. احتمالاً در تمامی نمادهای بازار شاهد حرکتی بهتری از هفته گذشته داشته باشیم.

فراقی افزود: برای بازدهی نمادهای بازار سرمایه هم انتظار می‌رود نمادهای شاخص ساز وضعیت بهتری نسبت به نمادهای کوچک و متوسط داشته باشند، با حرکت نمادهای شاخص ساز به سمت بالا نمادهای متوسط نیز پرتقاضا شده و یک بازار صعودی را در ماه‌های آتی تجربه خواهیم کرد.

فراقی با بیان این که توصیه بنده به فعالان بازار این است که اصلاح پرتفوی را در دستور کار قرار دهند، گفت: شرایط بازار سرمایه به گونه‌ای است که با اصلاح پرتفوی می‌توان سود بیشتری را تجربه کرد و در هر زمان وارد نمادهایی شد که هم وضعیت بنیادی خوبی دارند و هم از لحاظ قیمتی ارزنده هستند.