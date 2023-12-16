نماینده ولی فقیه در استان مرکزی حادثه تروریستی راسک را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی راسک گفت: آنان که در راه خداوند به شهادت می رسند، خداوند هرگز اعمال ایشان را از بین نمی‌برد و خداوند آنها را هدایت دل‌هایشان را اصلاح و در بهشتی که برای آنها توصیف نموده وارد می‌شوند.

در متن این بیانیه آمده است:

تروریست‌های جیش العدل هم صدا با جنایتکاران صهیونیزم در شرق کشور و در مرز ایران و پاکستان اقدام به ترور و شهادت رساندن جمع مظلومی از یاران و سربازان فداکار جمهوری اسلامی ایران نموده و ۱۱ نفر از مرزبانان غیور فراجا را به شهادت رسانده و برخی دیگر از عزیزان را مجروح و ملت ما را غمگین و داغدار این عزیزان کرده است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به ساحت مولای عزیز و بزرگوارمان حضرت بقیه الله ارواحنافداه و فرمانده معظم کل قوا و خانواده بزرگ نیروهای مسلح و فراجا و خانواده‌های داغدیده، از خداوند برای آن عزیزان علو درجات و برای بازماندگان و خانواده مکرم شهیدان سلامت و عافیت و حسن عاقبت و برای فراجا و همه مرزبانان غیور، سلامت و عافیت و موفقیت آرزومندم.

از وزارت امور خارجه و دستگاه‌های ذیربط انتظار می‌رود موضوع با جدیت پیگیری و دولت محترم پاکستان نیز نسبت به موضوع پیگیری کنند.

دولت برادر و همسایه پاکستان نیز باید نسبت به تحرکات شیاطین در مرز دوستی و همسایگی پاسخی شایسته و درخور بدهد و مانع تکرار این قبیل حوادث ناجوانمردانه و خیانتکارانه که روابط دو همسایه را مخدوش می‌کند، شود و اجازه ندهد عناصر شیطان صفت و مزدور و خیانت پیشه خون انسان‌های مظلوم و بی گناه را بریزند و در مرزهای دوستی و همسایگی و برادری را به خون بی گناهان و مرزبانان غیور و فداکار آغشته سازند.