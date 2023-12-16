به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، صادق صادقزاده، دبیر ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاریهای نوآورانه، فناورانه و علمی میان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان گفت: روحیه جهادی و امر خواستن و صرف فعل توانستن، مهمترین عامل موفقیت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در زمینه دستیابی به چنین دستاوردهای علمی و پژوهشی محسوب میشود. بسیاری از طرحهای فناورانه مورد توجه شرکت، در حوزه تحت تصدی ستادهای مختلف معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان قرار دارد.
وی افزود: ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته از دو بخش مواد و ساخت تشکیل شده است. بخش مواد این ستاد شامل سه کارگروه "مواد معدنی و فلزی"، "نفت و گاز و پتروشیمی" و"مواد نوظهور" است. این ستاد در این سه بخش متناسب با مأموریتهای خود و اولویتهای شرکت میتواند از توسعه فناوری در موضوعاتی از قبیل انواع پوششهای پیشرفته در توربینها، کمپرسورها و یا توسعه فناوری کاتالیستهای پیشرفته حمایت کند.
صادق زاده اظهار داشت: چاپ سهبعدی از مهمترین فناوریهایی است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان و شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران میتوانند بهصورت مشترک و جدی به توسعه کاربردهای آن در تجهیزات و قطعات موردنیاز در طرحهای شرکت مورد توجه قرار دهند. شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران میتواند پیرامون تحقق این مهم پروژههای فناورانهای در صنعت گاز تعریف کرده و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان نیز از توانمندی متخصصان در پیشرفت طرحها حمایت نماید.
وی عنوان کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان همچنین بر بحث کربن کپچر (جداسازی و ذخیرهسازی کربن) و تبدیل آن به سوختهای زیستی نیز تمرکز جدی داشته و از تلاش شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در این حوزه حمایت میکند.
شقایق حقجوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان در این مراسم نیز گفت: رسوخ تفکر پژوهشمحوری و دانشبنیان در بطن یک دستگاه عملیاتی و اجرایی مانند شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و بومیسازی و استفاده از فناوریهایی مانند هوشمندسازی، بلاکچین، مدیریت و نرمافزار افزار شبیهساز آنلاین، متاورس از سوی متخصصان این شرکت بسیار قابلتقدیر است.
وی افزود: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان بر رویکرد حمایت از فناوریهای کوتاهمدت ثروتآفرین و یا فناوریهای بلندمدت قدرت آفرین تمرکز دارد. توجه به آینده مصرف انرژی، دستیابی به ذخیرهسازی هیدروژن، گنبد نمکی و همچنین ورود به بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار حائز اهمیت است.
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