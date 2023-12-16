به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری درباره آخرین وضعیت پرونده این شهروند ایرانی گفت: رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در روز سه‌شنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) اعلام خواهد شد.

نژندی‌منش با اشاره به اینکه در صورتی‎ که رأی دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر هم تأیید شود می‌توانیم به دیوان عالی سوئد مراجعه کنیم، اظهار کرد: همچنین در صورتی که رأی تأیید نشود هم طبیعتاً دادستان می‌تواند به دیوان عالی رجوع کند.

مشاور حقوقی خانواده نوری درباره این موضوع که رجوع به دیوان اروپایی حقوق بشر درباره این پرونده در چه صورتی انجام می‌شود، بیان کرد: در صورت تأیید رأی بدوی در مرحله تجدیدنظر، شرط مراجعه به دیوان اروپایی حقوق بشر این است که تمامی مراحل داخلی در سوئد طی شده و رأی قطعی شده باشد و گزینه دیگری در دسترس نباشد.

به گفته این کارشناس حقوقی، مواردی مانند نقض دادرسی منصفانه، نقض حقوق اساسی و انسانی حمید نوری به عنوان یک فرد بازداشت شده در موارد متعدد و به‌وضوح روی داده است.

مشاور حقوقی خانواده نوری در بخشی دیگر گفت: در صورت تأیید رأی بدوی در مرحله تجدیدنظر، حمید نوری و خانواده وی این حق را خواهند داشت که هم در داخل سوئد و هم در دیوان اروپایی حقوق بشر این پرونده را پیگیری کنند.

مشاور حقوقی خانواده حمید نوری با اشاره به اینکه رأی نهایی دادگاه سوئد به‎زودی اعلام می‌شود گفت: در صورت تأیید حکم بدوی، خانواده این شهروند ایرانی می‌توانند پرونده را به دیوان عالی سوئد ببرند.

حمید نوری در آبان سال ۱۳۹۸ در فرودگاه استکهلم بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در سلول انفرادی بازداشتگاه‌های سوئد به‎ سر می‌برد.

این شهروند ایرانی در دادگاه بدوی سوئد که به صورت کاملاً یک‌طرفه برگزار شد، به حبس ابد محکوم و پرونده وارد مرحله تجدید نظر شد.

پس از برگزاری حدود ۲۰ جلسه دادگاه، مرحله تجدیدنظر نیز به پایان رسیده و پرونده در انتظار رأی تجدیدنظر است.