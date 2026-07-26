به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتینسب از نقض رأی بدوی محکومیت ۱۲۰ میلیارد تومانی این ادارهکل در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و گفت: با پذیرش استدلالهای حقوقی و دفاعیات مستند، رأی صادره علیه ادارهکل به طور کامل نقض شد.
وی اظهار کرد: در مرحله بدوی، ادارهکل حفاظت محیطزیست استان به پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت به یک واحد صنعتی محکوم شده بود، اما با پیگیریهای مستمر و دفاع کارشناسانه واحد حقوقی، پرونده در دادگاه تجدیدنظر به صورت جامع بررسی و رأی پیشین نقض شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد این رأی را گامی مهم در راستای تحقق عدالت اداری و صیانت از حقوق عمومی دانست و افزود: دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دقیق مستندات و استدلالهای قانونی، حکم قبلی را نقض کرد و از تحمیل خسارتی سنگین به بیتالمال جلوگیری شد.
وی با تأکید بر اینکه این موفقیت نشاندهنده پایبندی مجموعه محیطزیست استان به اجرای قانون و حراست از منافع ملی است، تصریح کرد: این ادارهکل در برابر هرگونه ادعای خارج از چارچوب قانون با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و قانونی از حقوق عمومی دفاع خواهد کرد.
دیانتینسب همچنین از دقت، بیطرفی و رویکرد عدالتمحور قضات دادگاه تجدیدنظر قدردانی کرد و گفت: حمایت دستگاه قضایی از اقدامات قانونی دستگاههای اجرایی، پشتوانهای مهم برای حفظ حقوق عمومی و صیانت از بیتالمال به شمار میرود.
نظر شما