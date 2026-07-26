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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

نقض حکم ۱۲۰ میلیاردی علیه محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد

نقض حکم ۱۲۰ میلیاردی علیه محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد از نقض رأی بدوی محکومیت ۱۲۰ میلیارد تومانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب از نقض رأی بدوی محکومیت ۱۲۰ میلیارد تومانی این اداره‌کل در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و گفت: با پذیرش استدلال‌های حقوقی و دفاعیات مستند، رأی صادره علیه اداره‌کل به طور کامل نقض شد.

وی اظهار کرد: در مرحله بدوی، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان به پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت به یک واحد صنعتی محکوم شده بود، اما با پیگیری‌های مستمر و دفاع کارشناسانه واحد حقوقی، پرونده در دادگاه تجدیدنظر به صورت جامع بررسی و رأی پیشین نقض شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد این رأی را گامی مهم در راستای تحقق عدالت اداری و صیانت از حقوق عمومی دانست و افزود: دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دقیق مستندات و استدلال‌های قانونی، حکم قبلی را نقض کرد و از تحمیل خسارتی سنگین به بیت‌المال جلوگیری شد.

وی با تأکید بر اینکه این موفقیت نشان‌دهنده پایبندی مجموعه محیط‌زیست استان به اجرای قانون و حراست از منافع ملی است، تصریح کرد: این اداره‌کل در برابر هرگونه ادعای خارج از چارچوب قانون با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی از حقوق عمومی دفاع خواهد کرد.

دیانتی‌نسب همچنین از دقت، بی‌طرفی و رویکرد عدالت‌محور قضات دادگاه تجدیدنظر قدردانی کرد و گفت: حمایت دستگاه قضایی از اقدامات قانونی دستگاه‌های اجرایی، پشتوانه‌ای مهم برای حفظ حقوق عمومی و صیانت از بیت‌المال به شمار می‌رود.

کد مطلب 6900031

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