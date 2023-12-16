مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، کابینه کویت امروز شنبه اعلام کرد که شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر این کشور شده است.
کابینه کویت همچنین به مناسبت درگذشت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر فقید این کشور نیز ۴۰ روز عزای عمومی اعلام کرد.
بر اساس قانون سلطنتی کویت، ولیعهد بصورت اتوماتیک جایگزین امیر درگذشته میشود.وی ۸۳ سال سن دارد.
شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح زادهٔ ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۰ است. مشعل پسر هفتم «احمد الجابر الصباح» است که مابین سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۵۱ بر کویت حکومت میکرد و برادر ناتنی «جابر الأحمد الصباح» است که مابین سالهای ۱۹۷۷ -۲۰۰۶ در کویت حکومت داشت.
شیخ مشعل در سال ۱۹۶۰ از دانشکده پلیس در انگلستان فارغ التحصیل شد. پس از اتمام دانشکده پستهای متعدد امنیتی را عهده دار شد.
از جمله پستهای امنیتی او ریاست اداره کل آگاهی از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۰ بود و آن را به اداره امنیت کشور تبدیل کرد که هنوز با همین عنوان فعالیت میکند. وی در وزارت کشور نیز سمتهایی داشته و بعد از آن معاون ریاست گارد ملی شد.
نظر شما