به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای حمایت از حقوق کشاورزان در عملیات پایش، کنترل و جلوگیری از ورود کودهای ناسالم به چرخه کشاورزی کشور و استان اقدامات مستمری در حال انجام است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳۵ مورد و در مجموع ۴۶۸ هزار و ۸۲۵ تن از انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه نمونه برداری شده و برای آنالیز و کنترل کیفی به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده‌های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور ارسال شده است.

وی ادامه داد: این کودها شامل اوره، سوپر فسفات ساده، کلرور پتاسیم، سوپر فسفات تریپل، سولفات پتاسیم و فسفات ۱۳ درصد بوده است که پس از ورود به استان و تأیید کیفیت و اصالت کود، در اختیار کشاورزان سطح کشور قرار گرفته است.

خسرو عمرانی بیان کرد: خط قرمز ما در برنامه تأمین و تدارک نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای یارانه‌ای، کیفیت آنها است و سامانه کنترل کیفیت مستقر در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فرآیند کنترلی از کارخانه‌های تولیدی تا شبکه توزیع کارگزاری‌ها را در بر می‌گیرد.