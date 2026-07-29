به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌زمان با افزایش هزینه تأمین کودهای فسفاته و پتاسه در پی تغییر نرخ ارز، سازوکاری پیش‌بینی شده است تا یارانه این نهاده‌ها از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی و به ازای هر کیسه کود، مستقیماً به حساب کشاورزان واریز شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر با اشاره به نحوه توزیع کودهای کشاورزی افزود: در تمامی شهرستان‌های استان، کارگزاری‌های مجاز زیر نظر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعالیت می‌کنند و توزیع کود از طریق این شبکه انجام می‌شود.

وی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مسئول تأمین و توزیع کود در سطح استان بوده و پس از آن، فرآیند عرضه به کشاورزان توسط کارگزاری‌های شهرستانی انجام می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر با تشریح میزان یارانه اختصاص‌یافته به کودهای فسفاته و پتاسه که در سامانه کنترل و پایش مواد کودی بارگذاری شده است، گفت: یارانه هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود سوپر فسفات تریپل ۱۴ میلیون و ۸۰ هزار ریال، سوپر فسفات ۱۶ درصد ۵ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال، سوپر فسفات ۲۵ درصد ۷ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال، سولفات پتاسیم گرانوله ۱۱ میلیون ریال و کلرور پتاسیم گرانوله ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

عمرانی درباره فرآیند پرداخت یارانه نیز گفت: پرداخت یارانه خرید کود به‌صورت مستمر و ماهانه انجام می‌شود و حداکثر تا پنجم هر ماه، پس از تأمین اعتبار، مبالغ مربوطه به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

وی افزود: کشاورزانی که از تاریخ هفتم اردیبهشت امسال کودهای فسفاته و پتاسه را دریافت کرده‌اند، لازم است برای ثبت یا تکمیل اطلاعات خود، از طریق سامانه «دولت من» یا با مراجعه به کارگزاری‌های شهرستان محل فعالیت خود، شماره شبای بانک کشاورزی را در سامانه ثبت کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر تأکید کرد: کشاورزانی که در سامانه «دولت من» ثبت‌نام نکرده باشند، یا در سامانه کنترل و پایش مواد کودی سابقه نداشته باشند، یا شماره شبای بانک کشاورزی آنان ثبت نشده باشد، به‌عنوان دارای «نقص اطلاعاتی» شناخته شده و امکان پرداخت یارانه برای آنان وجود نخواهد داشت.

عمرانی با اشاره به آغاز نخستین مرحله واریز یارانه از سوم مردادماه خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمامی کشاورزانی که تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ کودهای مذکور را دریافت کرده اند، یارانه متعلق به آنان بطور کامل پرداخت شده است.

وی در پایان تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، تمام توان خود را برای اجرای دقیق و سریع این ابلاغیه به کار گرفته است تا یارانه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست کشاورزان واقعی برسد و زنجیره تأمین و مصرف نهاده‌های کشاورزی در استان با قوت و پایداری ادامه یابد.